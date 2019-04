Moderna imena: Djeca poznatih Hrvata ne zaostaju za svijetom

Kada je riječ o maštovitosti naši poznati su je iskazali i imenima svoje djece. Najnoviji primjer je kćer pjevača Borisa Novkovića (51) i studentice modnog dizajna Iris Volf (26) koja se zove Si. Otkrio nam je i kako je nastalo posebno ime djevojčice: - Djevojčicu smo nazvali Si. Iris i ja smo zajedno birali ime. Korijeni su iz hebrejskog, a čak i u Kini postoji ime. Generalno mi smo napravili izvedenicu iz naših imena Iris i Boris - izjavio je kroz smijeh.

- Zahvaljujem Iris što mi je podarila kćer. Naša Si je po mom vjerovanju negdje iz zlatnih visina odabrala upravo nas za roditelje i sletjela tiho u naš dom, a Iris, Noa, Bono i ja i cijela naša velika obitelj trudit ćemo se da joj ovaj život učinimo zanimljivim i opravdamo povjerenje koje nam je dala u roditeljskom, bratskom i obiteljskom smislu - poručio nam je Boris. Sin hrvatskih glazbenih legendi Matija Dedić (46) je također za svoju kćer odabrao ime od samo dva slova, a ona se zove Lu (17). Lu je od oca naslijedila ljubav prema glazbi, voli Beyonce, a zanimaju je balet i slikarstvo.

Glumica Nina Violić (47) je svojoj kćerki dala ime Roza (16), koju je dobila u braku s glumcem Tvrtkom Jurićem (47). Kolega glumac Kristijan Ugrina (46) ima sina Kostu Kaija (23) iz braka s glumicom Ksenijom Marinković (52), a glumački par Bojana Gregorić Vejzović (47) i Enes Vejzović (41) imaju sina Raula (13) i kćer Zoe (9). Jelena Veljača (37) je s bivšim suprugom kolegom glumcem Draženom Čučekom (48) dobila kćer Lenu Mišu Kristijanu Veljaču Čuček (2).

Pjevač Urban (50) je svom starijem sinu dao ime Malik (18), a mlađemu Istok Zola (4), njegov kolega Darko Rundek (63) čak je dao šest imena svom sinu te se on zove David Vid Viktorije Dimitrije Sebastijan Ernest (28), a od oca je naslijedio umjetnički i avanturistički duh.

Šibenski pijanist Maksim Mrvica (43) svoju je kćerku nazvao Leeloo (14) za koju kaže da je od njega naslijedila ljubav prema umjetnosti, a ime je dobila po junakinji filma 'Peti element'. Damir Martinović Mrle (57) iz riječke rock grupe Let 3 kćer je nazvao Roža, Marko Perković Thompson (52) ima kćer Divu Mariju (12), Šibenčanka Mirela Rupić (48) ima izvanbračnu kćer Lanu Lourdes (12) s poznatim glumcem Goranom Višnjićem (46) te Tomislav Jelinčić (41), novinar i urednik, ima sina Jonu (13) i kćer Bugu (11 mj).

A ako vas naši poznati nisu dovoljno inspirirali u pronalasku možda baš imena za vaše dijete, možda će to napraviti njihove svjetske kolege. Ovo su svakako jedna od najčudnijih imena koja su glumačke i pjevače zvijezde dale svojim sinovima i kćerima. Pravi trend neobičnih imena djece svakako je pokrenula Kim Kardashian (38) nadjenuvši svojoj kćeri ime North (Sjever). Ime ne bi bilo samo po sebi toliko začuđujuće da se u igru slova nije umiješalo i prezime koje je malena dobila, a dobila ga je po svom ocu Kanyeu Westu (41). Tako puno ime Kimine kćeri glasi North West, što u prijevodu znači Sjever(o) Zapad. Od tada je, čini se, krenula prava borba na sceni tko će što više zakomplicirati ime svog djeteta. A kako je krenulo, izgleda da im inspiracije ne nedostaje.

Kada smo već započeli sa stranama svijeta, možemo nastaviti u istome zemaljskom tonu. Tako je na primjer, američka pjevačica Christina Aguilera (38) svoju kćer nazvala Summer Rain, što bi značilo Ljetna Kiša. Niti Beyonce (37) i Jay-Z (49) nisu štedjeli materijale za ime njihove kćeri kojoj su dali čak dva imena. Ime joj je Blue Ivy, odnosno Plavi Bršljan. Naime, Beyonce se toliko svidio taj cvijet, a vidjela ga je upravo u Hrvatskoj na otoku Hvaru.

Netko ipak ima grad o kojemu ne može prestati misliti, a svakako ako ga toliko voli znat će sve ulice i kvartove u njemu. Tako su Victoria (44) i David Beckham (43) pokazali koliko vole grad New York. Njihov sin nosi ime jedne njujorške četvrti, Brooklyn.

S prirodnih i kulturnih bogatstva koje nam je priroda podarila, malo ćemo prolistati Bibliju. Imena poput Rahela, Marija, Josip ili Petar sasvim su uobičajena imena kršćana. No, glumici Gwyneth Paltrow (46) ta imena nisu bila dovoljno dobra za njezinog sina. Zato mu je odlučila nadjenuti ime Mojsije, a kćeri je dala ime Apple, odnosno Jabuka.

Sa zemlje krećemo u svemir, a ako ste pak veliki obožavatelj Supermena, slobodno nazovite dijete po njemu. No, glumac Nicolas Cage (55) s imenom je otišao par koraka dalje. Očito je i on jedan od fanova Supermena pa je tako nazvao svoje dijete Kal-El. To je Supermenovo ime koje je dobio na Kriptonu, svojem rodnom planetu. Da sada ne duljimo, nabrojit ćemo još neka imena koja su zaslužila da ih spomenemo: Bear (Medvjed), Pilot, Audio, Pirat, Moon (Mjesec), Dream (San), Future (Budućnost), Sparrow (Vrabac)... Kreativni su, nema što.