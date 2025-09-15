POGLEDAJTE SVE! Modni bingo s dodjele Emmyja: Tko je zablistao, tko prestravio, a tko zaboravio donje rublje?

Crveni tepih je bio postavljen, reflektori pojačani, a holivudska krema ispeglana. Doslovno. Na dodjeli Emmyja 2025. u nedjelju bilo je svega: od kraljevskih izdanja u baršunu do stilskih autogolova koji su nas natjerali da triput zumiramo i provjerimo 'je li ovo stvarno?'. Haljine koje prkose zakonima fizike, sakoi koji vrište 'ja sam tu', i statement detalji koji su, hm, ostavili više pitanja nego modnih odgovora. Zvijezde su dale sve od sebe da zasjaje. Neke su pogodile jackpot, a druge... pa recimo da su barem dale sadržaj za komentare. U galeriji smo izdvojili najbolje, najčudnije i najklikabilnije kombinacije s crvenog tepiha. Kliknite i prosudite sami, je li modni kaos opravdao sve te šljokice?