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KUKIČASTI STIL

Modni trenutak drugog dana INmusica: Odvažan outfit koji nije mogao proći nezapaženo

Piše Stela Kovačević,
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Modni trenutak drugog dana INmusica: Odvažan outfit koji nije mogao proći nezapaženo
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Zagreb: Atmosfera drugog dana InMusic festivala | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Sa čašom u ruci, čizmama na nogama i torbicom oko struka, ovaj je posjetitelj pokazao da za upečatljiv styling nije potreban poseban povod, nego samo doza hrabrosti

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Usred mase ljudi, među tamnim majicama, pićima u plastičnim čašama i opuštenom festivalskom atmosferom, jedan je posjetitelj privukao poglede gotovo svih oko sebe. A sve to radi kukičastog kombinezona u duginim bojama - odvažnog stajlinga i stav koji poručuje da je moda prije svega igra i sloboda izražavanja.

Zagreb: Atmosfera drugog dana InMusic festivala
Zagreb: Atmosfera drugog dana InMusic festivala | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Sa čašom u ruci, čizmama na nogama i torbicom oko struka, ovaj je posjetitelj pokazao da za upečatljiv styling nije potreban poseban povod, nego samo doza hrabrosti i osobnog stila. Šareni cik-cak uzorak savršeno se uklopio u duh INmusica, festivala na kojem se već godinama slave individualnost i autentičnost.

Zagreb: Atmosfera drugog dana InMusic festivala
Zagreb: Atmosfera drugog dana InMusic festivala | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Dok su mnogi birali provjerene festivalske kombinacije, ovaj je styling pokazao da je ponekad dovoljno malo hrabrosti kako biste postali jedan od najzanimljivijih prizora dana.

Zagreb: Atmosfera drugog dana InMusic festivala
Zagreb: Atmosfera drugog dana InMusic festivala | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Jer, osim po sjajnim koncertima, INmusic se pamti i po ljudima koji svojim stilom stvaraju posebnu atmosferu. A ovaj je šareni kukičasti kombinezon definitivno bio jedan od modnih detalja koje su gotovo svi primijetili.

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