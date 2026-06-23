Sa čašom u ruci, čizmama na nogama i torbicom oko struka, ovaj je posjetitelj pokazao da za upečatljiv styling nije potreban poseban povod, nego samo doza hrabrosti
Modni trenutak drugog dana INmusica: Odvažan outfit koji nije mogao proći nezapaženo
Usred mase ljudi, među tamnim majicama, pićima u plastičnim čašama i opuštenom festivalskom atmosferom, jedan je posjetitelj privukao poglede gotovo svih oko sebe. A sve to radi kukičastog kombinezona u duginim bojama - odvažnog stajlinga i stav koji poručuje da je moda prije svega igra i sloboda izražavanja.
Sa čašom u ruci, čizmama na nogama i torbicom oko struka, ovaj je posjetitelj pokazao da za upečatljiv styling nije potreban poseban povod, nego samo doza hrabrosti i osobnog stila. Šareni cik-cak uzorak savršeno se uklopio u duh INmusica, festivala na kojem se već godinama slave individualnost i autentičnost.
Dok su mnogi birali provjerene festivalske kombinacije, ovaj je styling pokazao da je ponekad dovoljno malo hrabrosti kako biste postali jedan od najzanimljivijih prizora dana.
Jer, osim po sjajnim koncertima, INmusic se pamti i po ljudima koji svojim stilom stvaraju posebnu atmosferu. A ovaj je šareni kukičasti kombinezon definitivno bio jedan od modnih detalja koje su gotovo svi primijetili.
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