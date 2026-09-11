Modrićevo ime i hrvatske 'kockice' otvaraju sva vrata u Aziji: 'Ponijeli smo 55 dresova!'

Možete li nas povesti? Ali nemamo novca, rekli su Niko Tokić Kartelo i Ivan Tokić u showu 'Asia Express', a potom izvukli svoj adut, a to je dres Luke Modrića kako bi se njime zahvalili za prijevoz. Stric i nećak u Aziju su ponijeli velik broj dresova hrvatske reprezentacije, a hrvatska obilježja našla su mjesto i u prtljazi Borne Kotromanić i njezine rođakinje Vesne Banović te voditeljice Anite Martinović i njezina partnera Alekseja Škarice. Nisu ih svi koristili na isti način, ali razlog je bio sličan: željeli su ljudima koje su susretali ostaviti nešto svoje za uspomenu na zemlju iz koje dolaze.

Foto: RTL

Borna i Vesna hrvatska obilježja nisu doživljavale kao sredstvo kojim će 'platiti' nečiju pomoć.

- Darove smo davali iz zahvalnosti. Prvenstveno je to bio dar iz ljubavi, zahvalnosti za sve ono što su učinili za nas u datom trenutku, kad nam je bilo najpotrebnije - kaže Borna.

- Pokloni s hrvatskim prepoznatljivim obilježjima bili su simpatičan način da lokalnom stanovništvu ostavimo nešto naše i da se kroz njega povežemo, a njima ostane za uspomenu. Puno puta su nam 'kockice' pomogle da se brže povežemo s ljudima i na simboličan način zahvalimo - otkriva Vesna.

Foto: Maja Bota Strbe

Za razliku od Borne i Vesne, Niko i Ivan oboružali su se dresovima.

- Puno nam je značilo što smo mogli dijeliti dresove ljudima koje smo susretali. Ponijeli smo čak 55 dresova naše reprezentacije, a uz njih i druge hrvatske suvenire. Poklon je uvijek poklon i osmijeh koji dobiješ zauzvrat ne treba prijevod. Ponosni smo što smo kroz cijelu Aziju mogli nositi i dijeliti dio Hrvatske - kaže Niko.

- Dres nam je služio kao zahvala za uslugu i ljudi bi bili oduševljeni, poklanjali bi ga za prijevoz i za spavanje, nekad čak i djeci na ulici koja su igrala nogomet - nastavlja Ivan.

Foto: RTL

- Neki ljudi koje smo susretali nisu znali ni za Hrvatsku, a onda, naravno, ni za Luku. Zato mi je bilo još draže dijeliti njegove i hrvatske dresove i objašnjavati odakle dolazimo. A kad ga netko prepozna, odmah ti bude srce veće. Luka je za nas ogroman ambasador i lijepo je što se njegovim imenom možemo s ponosom predstaviti gdje god dođemo - kaže Niko.

- Luka Modrić je nevjerojatan ambasador Hrvatske. U Aziji smo više puta doživjele da na 'Croatia' prvo čujemo - 'Modrić'! Nogomet je napravio ogroman posao za prepoznatljivost naše zemlje, a Luka je tu naše najjače ime. Možda mu je svojevremeno jedino mogla konkurirati Kolinda - jasna je Vesna.

Foto: RTL

Hrvatska obilježja nosili su i Aleksej i Anita, koja uz smijeh napominje da oni nisu poklanjali dresove nego Niko. Oni su darovali značke i narukvice s hrvatskim i slovenskim obilježjima, a dresove su nosili jer su im vraćali dobro raspoloženje.

- Jedan dan bilo nam je jako teško i sam pogled na 'kockice' vratio bi nam veselje, a naravno i ljudima koji su nas ugledali - jednostavno taj uzorak izmami osmijeh na lice. Kockice nikoga ne ostavljaju ravnodušnima! - kaže Anita.

Aleksej je u showu kombinirao hrvatski dres sa slovenskom zastavom, a iza toga nije stajala samo želja da predstavi dvije zemlje. - Nositi hrvatski dres za mene je bila ogromna čast. Naime, moj pokojni djed bio je Hrvat, odrastao sam uz njega i bili smo jako povezani. Zbog svega toga i sam se dijelom osjećam Hrvat i neizmjerno sam ponosan na te svoje korijene i uspomenu na djeda. Slovenija je moj dom, zemlja u kojoj živim i koju obožavam, ali Hrvatska je tamo gdje su moji korijeni, dio mog identiteta i moje obiteljske povijesti - rekao je.

Foto: RTL

Za Alekseja su hrvatski i slovenski simboli imali još jednu važnu ulogu.

- Ljudi u Aziji možda nisu znali precizno pozicionirati ni Sloveniju ni Hrvatsku na karti, ali su savršeno osjetili energiju kojom smo nastupali. Kad im s iskrenim osmijehom pokloniš nešto što tebi život znači i kažeš 'to je iz moje zemlje', ruše se sve jezične i kulturne barijere. Ti dresovi i zastave nisu bili samo rekviziti za cjenkanje ili prijevoz, oni su bili naša duša na dlanu. A najljepši dio svega je što su ljudi prepoznali tu emociju - toplinu, iskrenost i poštovanje koje smo nosili u sebi. Ponosan sam što smo i na ovaj način predstavili i Sloveniju i Hrvatsku u najljepšem mogućem svjetlu - ističe.

Foto: RTL

U Aziji možda nisu svi znali gdje je Hrvatska, ali mnogi su znali tko je Modrić. Njegovo prezime na dresu bilo je dovoljno da se otvore vrata, započne razgovor, izmami osmijeh ili pruži ruka.

- Luka nam je definitivno utabao put, a Borna i ja smo samo pokušale dostojno nastaviti njegovu diplomatsku misiju s ruksacima na leđima - zaključuje Vesna.

Show 'Asia Express' pratite od utorka do četvrtka u 20.15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.