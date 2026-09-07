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SPAKIRALI KOFERE

Kreću u nepoznato: Pogledajte posljednje pripreme za show 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Piše 24sata,
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Kreću u nepoznato: Pogledajte posljednje pripreme za show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
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Foto: Maja Bota Strbe
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Prije no što će krenuti na 6000 kilometara dugu avanturu kroz Kambodžu, Laos i Tajland, natjecatelji showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' odradili su posljednje pripreme, spakirali kofere i oprostili se od svega poznatog.

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Devet parova i utrka života koja mijenja sve. Prije nego što će krenuti na 6000 kilometara dugu avanturu kroz Kambodžu, Laos i Tajland, natjecatelji showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' odradili su posljednje pripreme, spakirali kofere i oprostili se od svega poznatog.

Foto: Maja Bota Strbe

U uzbudljivu avanturu kreću Gazde Niko Tokić Kartelo i Ivan Tokić, Gazele Katarina Mamić i Luna Valas, Slavuji Đana i Meri Smajo, Skitnice Ella Dvornik i Ines Kordić Miotto, Spartanci Luciano i Robert Plazibat, Jokeri Pino Pingvino i Maja Gržinčić, Gusarice Borna Kotromanić i Vesna Banović, Zlatni dečki Nikša Kaleb i Goran Šprem te Par-nepar Anita Martinović i Aleksej Škarica.

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Amuleti, imunitet, izdržljivost i strategija: Ovo su pravila 'Asia Expressa: Zmajeva ruta'

Premda su prije odlaska u Aziju još mogli razmišljati o tome što ih čeka, vrlo brzo njihova će se rutina svesti na snalažljivost, izdržljivost, partnerstvo i samo jedan euro dnevno. Na putu dugom tisućama kilometara borit će se za opstanak, imunitet i vrijedne amulete, a glavna nagrada iznosi 30.000 eura, uz dodatnih 1000 eura za svaki osvojeni amulet.

Kako su izgledali posljednji trenuci prije odlaska u uzbudljivu pustolovinu i tko je bio spreman za sve što Zmajeva ruta nosi, pogledajte u fotogaleriji.

Foto: Maja Bota Strbe

'Asia Express: Zmajeva ruta' počinje s prikazivanjem sutra, 8. rujna, u 20.15 na RTL-u, no prije svih može se pogledati na platformi Voyo.

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