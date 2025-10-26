Obavijesti

Mogao sam ubiti obitelj: Anthony Hopkins opisao kako je shvatio da je alkoholičar

Mogao sam ubiti obitelj: Anthony Hopkins opisao kako je shvatio da je alkoholičar
Poznati glumac prije gotovo pet desetljeća prestao je piti alkohol, nakon jedne strašne spoznaje koja ga je natjerala da se promijeni

Anthony Hopkins (87) progovorio je o zastrašujućoj noći koja ga je natjerala da se suoči sa svojom borbom protiv alkoholizma.

Tijekom gostovanja u podcastu „The Interview” The New York Timesa, oskarovac se prisjetio trenutka kada je dotaknuo samo dno, piše TMZ.

„Bio sam pijan i vozio sam automobil u Kaliforniji u stanju blackouta, bez ikakve ideje kamo idem, kada sam shvatio da sam mogao nekoga ubiti. Ili sebe, za što mi tada nije bilo stalo”, rekao je Hopkins.

„Mogao sam ubiti obitelj u autu.” Ta spoznaja, rekao je, bila je trenutak kada se sve promijenilo.

„Shvatio sam da sam alkoholičar i došao k sebi”, rekao je Hopkins. Ubrzo nakon toga, vidio je svog bivšeg agenta na zabavi u Beverly Hillsu i priznao: „Treba mi pomoć.” Hopkins je opisao ono što se dogodilo zatim kao „jeziv trenutak”… muški glas u njemu rekao mu je: „Gotovo je. Sada možeš početi živjeti.” Od tog trena, kaže, nestala je njegova želja za alkoholom.

Sada je Hopkins trijezan gotovo pet desetljeća te živi punim plućima, sretan što je još uvijek živ.

