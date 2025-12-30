ANKETA Večeras je veliko finale MasterChefa: Tko je vaš favorit?

Obavijesti

Foto: Nova TV

Nakon neizvjesnog polufinala, danas slijedi finalna emisija u kojoj ćemo napokon saznati tko je osvojio laskavu titulu. No zanima nas i vaše mišljenje, odnosno tko treba postati novi MasterChef

U finale MasterChefa idu Otto Grundmann i Endrina Muqaj, dok se Antonija Rittuper od natjecanja oprostila nakon iznimno zahtjevnog polufinalnog kuhanja koje je do kraja testiralo granice znanja, fokusa i organizacije svih kandidata.

Otto Grundmann iz Zagreba barmen je i koktel majstor koji se specijalizirao u osmišljavanju pića prilagođenih osobnosti i karakteru svojih gostiju. Strastveno istražuje svijet okusa i mirisa, a znatiželja ga vodi prema gastronomiji, koju doživljava kao sljedeću razinu kreativnog stvaranja. Kuhanje ga prati od djetinjstva, kada je s mamom i bakom pripremao kolače, dok su mu kokteli otvorili vrata samostalnog života i odveli ga u svijet. U ožujku 2025. postao je otac djevojčice Lade, što mu je donijelo novu snagu i motivaciju. U MasterChef je ušao s jasnim ciljem – da pokaže svoje kulinarske vještine, poveže iskustvo iz miksologije s kuhinjom i osvoji titulu u godini za koju vjeruje da mora biti njegova najbolja.

Foto: Nova TV

Endrina Muqaj je menadžerica koja je odlučila ostaviti korporativni svijet iza sebe i strastveno zakoračiti u svijet kulinarstva. Nakon godina provedenih među brojkama, rokovima i tablicama, shvatila je da joj nedostaje prostor za kreativnost i izražavanje. Kuhanje je za nju mnogo više od hobija – ono je bijeg, terapija i način da pokaže svoju maštovitost. Vesela, šarmantna i duhovita, Endrina lako osvaja ljude oko sebe, ali iza osmijeha skriva i duboku emotivnost. Stres doživljava kao motivaciju, a ne prepreku, pa u njezinoj blizini nema mjesta nervozi. Posebnu ljubav gaji prema mesu, koje smatra pravom umjetnošću. MasterChef za nju znači novi početak i prilika da pokaže svoju kulinarsku osobnost. 

Tko vam je od ova dva kandidata bolji izbor za pobjedu u ovogodišnjem Masterchefu? Glasajte u našoj anketi.

