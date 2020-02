Mom dečku nije ugodno kad me gledaju, ali to ne utječe na nas

Splićanka Albina Grčić (21) nakon nastupa s Filipom Rudanom u showu 'The Voice' u kojem su zapjevali 'Lovely' pjevačice Billie Eilish (18) osvojili usu publiku. Njihov nastup na YouTube pregledan je gotovo 900.000 puta, a Albina je za 24sata otkrila što očekuje od natjecanja, tko joj je najveća podrška i što kaže njezin dečko kad joj se udvaraju drugi muškarci.

Tvoj i Filipov nastup ima preko 800 tisuća pregleda na YouTubeu. Jesi li očekivala takve reakcije? Koliko si ponosna na taj nastup?

Iskreno, otkad smo prvi put izveli tu pjesmu, znala sam da je pun pogodak za oboje, ali ovakav odjek i ovoliko pozitivnih komentara

stvarno nisam očekivala. Ja još nisam svjesna, teško mi se naviknuti, ali svakako je lijep osjećaj i jako mi je drago da smo takli mnoga srca, ipak je najvažnije da slušatelji i gledatelji osjete ono što im pjesmom želimo reći.

Po komentarima se piše kako je povezanost Filipa i tebe nevjerojatna, bi li ikad mogla bit s nekim glazbenikom? Je li ti se kao djevojčici sviđao netko s estrade?

Pa prije svega Filip i ja smo slični karakteri i slagali smo se otpočetka što nam je uvelike olakšalo izvođenje dueta. Dodatan je plus što nam se boje glasova lijepo slažu i što smo oboje bili sretni izborom pjesme pa smo automatski to dobro i izveli. Stoga iskreno o tome uopće ne razmišljam, nemam razloga jer sam sretno zaljubljena i sa svojim dečkom se vidim na daleke staze kako bi se reklo.

Kad sam bila mala više sam se koncentrirala na ženske izvođače, nekako muške nisam doživljavala, valjda je to bila takva faza. Ali mislim da nas je sve u tim djetinjim danima šarmirao Dino Jelusić i njegova 'Prva ljubav', a danas rekla bih da je jedan od jačih muških vokala kod nas.

Kako se tvoj dečko nosi s tim da drugi muškarci gledaju tvoj nastup. Je li ljubomoran?

Ma ne, ne bih rekla da je ljubomoran. Sigurno da mu nije baš ugodno, meni ne bi bilo da je obrnuta situacija, ali to ne utječe na naš odnos, dapače. On mi je najveća podrška i vjeruje u mene otpočetka, ne zamara se komentarima na društvenim mrežama i slično. Sve ovo proživljava skupa sa mnom, a opet mi i daje prostora da slijedim svoje snove, isto kao što ja to radim kad je on u pitanju.

Što misliš o glazbenim natjecanjima, u Hrvatskoj je rijetko koji show napravio pjevače s ozbiljnom karijerom, kakvo je tvoje mišljenje o tome?

Pa sad, ovisi kako tko poima uspjeh. Po meni je Hrvatska putem natjecanja izrodila jako velik broj talenata. Istina možda nisu

najprodavaniji i najslušaniji na našem području, ali sigurno imaju veliko poštovanje od strane naših glazbenika. Po meni je to najveći uspjeh. Ja iskreno nisam ni očekivala, niti očekujem da ću postati zvijezda nakon ovoga, samo se nadam da ću imati prilike pjevati ono što volim, makar pred deset ljudi koji će me slušati. A sad, kad bi to prepoznala široka publika, nitko sretniji od mene, ali uistinu se ne opterećujem time.

Prije pet godina izjavila si da svaka čast Severini i Rozgi da ne bi mogla pjevati njihove pjesme, kakvo je danas mišljenje u vezi te izjave?

Da ne bi bilo zabune, ja sam kao djevojčica pjevala pjesme i jedne i druge i svaka čast objema na karijeri i uspjehu. Naime, to

jednostavno nije đir pjesama kakve bih ja osobno izvodila. Ja bih išla u nekom drugom smjeru, a ako ne budem imala prilike za to, radije biram pjevati u svoja četiri zida, onako za dušu. Svjesna sam da mnogi izvođači ne pjevaju nešto u što su početno vjerovali, ali eto svako je zaseban karakter, ne bih osuđivala, ali ja ću definitivno nastojat ostati dosljedna.

Živiš s bakom, roditeljima i tetom. Što baka kaže o tvojim nastupima, podržava li ona strane, a ne domaće pjesme koje izvodiš? Razumije li ih?

Baka možda ne razumije o čemu pjesma govori ali definitivno osjeća kada joj pjevam. Jako smo povezani unutar obitelji i velika smo si podrška.

Na stranici 'Voicea' piše kako je tvoja baka podupirala tvoju bujnu maštu u djetinjstvu? O čemu je tu riječ, jesi li bila nestašna kao djevojčica?

Ne bih rekla da sam bila nestašna, samo sam bila jako svestrana. Uvijek sam bila kreativnog duha, voljela sam se u svemu okušati, a baku je posebno oduševljavalo što sam za svaki njezin i djedov rođendan smišljala neku kreativnu čestitku, to im je bilo od posebnog značaja.

Što misliš koliko je fizički izgled bitan za scenu? Koliko je tebi moda bitna? Da moraš, bi li zbog scene promijenila boju kose, ošišala se? Koliko si spremna na promjenu izgleda?

Pa nažalost, takva su vremena da publika više gleda nego sluša, to je i veliki problem jer se mnogi talenti ne uspijevaju 'probiti' na scenu. Tužno, ali istinito. U Americi je to pak drugačije, oni od svega što nije u prihvatljivom kalupu naprave trend. Pa nije mi bitna moda, ali volim pratiti trendove koji se poklapaju s mojim osobnim ukusom. Ja sam zadovoljna svime, nemam potrebu za nekom

drastičnom promjenom, ali uvijek volim poslušat sugestije pa ako se ja vidim u nekoj promjeni, zašto ne?

Što misliš o tome da se današnje pjevačice promoviraju kroz golišave fotografije i seksepil pa više daju prednost izgledu, a manje talentu?

Smatram da je to u potpunosti krivi smjer, ali kao što sam prethodno navela, ljudi danas više gledaju nego slušaju. Nemam ništa protiv toga da žene svjesne sebe pokažu svoju ženstvenost i seksepil, ali smatram da to treba biti u granicama dobrog ukusa.

Kakvo je tvoje mišljenje o popularnim trap cajkama, takvi spotovi u danu imaju milijune pregleda? Bi li se okušala u toj glazbi?

Nećemo se lagat, to danas prolazi, pogotovo kod tinejdžera. Ja sam sama izlazila u klubove u kojima se puštala takva glazba, ali danas mladi realno nemaju ni toliko izbora po tom pitanju. Ja se nikako ne bih okušala u tome, jednostavno se ne vidim u tom žanru.

Koga smatraš najvećom konkurencijom u showu?

Znam da je klišej, ali stvarno smatram da si nismo konkurencija. Čar ovog showa je upravo to što smo svi različiti, to se vidi i kod reakcija ljudi. Po mom mišljenju, u ovoj sezoni malo je jača muška strana, vokali su posebniji, ali i cure opasno grizu.

Kakvi su ti planovi nakon showa?

Kao što sam već natuknula, stvarno se trenutačno ne opterećujem što će biti nakon showa. Pola ovoga nisam ni očekivala tako da uživam u trenutku i baš mi je lijepo. Ako netko prepozna moj glas, moju želju i volju za radom, super. O tom potom...

