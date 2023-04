Momčilo Otašević progovorio o djeci i samačkom životu: 'Jakša je više na mene, Maša je lavica'

Crnogorski glumac Momčilo Otašević (33), kojeg gledatelji hit serije 'Kumovi' prate u ulozi Janka, u razgovoru za IN magazin otvoreno je progovario o karijeri, gubitku kilograma, djeci, ali i o samačkom životu.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

- Maša je lavica mala. Maša je živa, od akcije. I Jakša je, ali on je ipak malo mirniji. Kada skaču po trampolinu, ona može skakati 2 i pol sata, a on će nakon 15 minuta reći ne mogu više, pa će napraviti pauzu. On je valjda više na mene, da malo odmori - otkrio je Momčilo detalj o svojoj djeci, a što je još rekao, gledatelji će saznati ovog utorka od 17.30 sati na Novoj TV.

Momčilo je prepoznatljiv i glumom i emocijama kojima nikoga na ostavlja ravnodušnim. Pred njim je i 50. izvedba predstave Tesla - prilagođavanje anđelima. Već godinama živi na relaciji Hrvatska - Crna Gora.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Momčilo se nedavno rastao od glumice Jelene Perčin (42), a par je bio u braku od 2018. godine.

Nakon razvoda, pričalo se kako je za njihov razvod braka kriva glumica Ana Uršula Najev (26) koja s Momčilom glumi u seriji 'Kumovi'.

- Momo i ja smo kolege i nikad nismo imali, niti imamo ljubavni odnos. To da sam ja razlog njihovog razvoda nema nikakve veze s istinom i zdravim razumom - izjavila je Uršula nakon glasina za Gloriju.

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

Nedavno se oglasila i Jelena koja je za Slobodnu Dalmaciju izjavila kako je njihov odnos sada korektan.

- Moram priznati, smeta mi zanimanje za moj privatni život. Ne volim se izlagati, ne volim govoriti o svojoj obitelji, čak to smatram neukusnim i stoga se trudim zaštititi privatnost maksimalno koliko mogu. Odnos nam je pristojan. Imamo dvoje zajedničke djece i samo su oni prioritet - rekla je Jelena i priznala da i dalje vjeruje u ljubav.

Najčitaniji članci