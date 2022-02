Istarska profesorica francuskog i talijanskog jezika Monica Jakšić (26) novo je osvježenje na HRT-ovim ekranima, a svoju 'premijeru' imat će 16. veljače. Vodit će HRT-ov Loto.

Nakon višemjesečnih priprema i žestoke konkurencije na HRT-ovim audicijama, "pobijedila" je atraktivna istarska profesorica francuskog i talijanskog jezika koja je u svom bogatom CV-ju radila i kao konsekutivna prevoditeljica francuskog i talijanskog jezika i to upravo na konsekutivnom prevođenju intervjua s ilustratorima stripova i izdavačima knjiga i stripova za Marvel, Bonelli, Hachette BD, te na festivalu stripa Comic Con, javlja HRT.

- Iznimno sam počašćena i zahvalna HRT-u i Hrvatskoj Lutriji na pruženoj prilici. Postati voditeljicom Hrvatske radiotelevizije je za mene ostvarenje sna i kruna mog rada i truda - rekla je Monica.

No svestrana Monica, uza sve svoje akademsko znanje i obrazovanje, te profesorsko iskustvo i talente, posjeduje i onaj glazbeni, a njezine akustične jazz i soul obrade uz perkusionista i pijanista (u sklopu hotela Valamar i Histria) na području Pule, Poreča i Rovinja, te nastupi kao vokalne solistice na festivalima u pulskoj Areni, na Grobničkoj skali i MIK-u nisu ostali nezapaženi. A svojedobno je u Puli radila i kao odgajateljica - gdje je vodila kreativne radionice u ljetnim dječjim vrtićima.

Monica i mnogo više od samo nove "Loto djevojke", potvrđuje nam i Elizabeth Homsi, urednica projekta emisija Hrvatske Lutrije i svojevrsna Monicina "mentorica".

- Budući da je u današnje vrijeme doista teško doći do novog lica koje ima sve potrebne predispozicije za voditeljsku ulogu, veseli me vidjeti da se Monica koja je toliko svestrana i predana svojim brojnim talentima i životnim izazovima, već na samoj Loto audiciji izdvojila posebnom energijom koja skriva i ujedno otkriva puno toga. Upornim radom i zalaganjem te usvajanjem svih danih joj uputa tijekom proteklog pripremnog perioda uspjela je svladati osnove televizijskog formata Loto emisija te je potvrdila da je njezin voditeljski potencijal nešto što se doista ne susreće često - ugodna boja glasa, toplina i angažirana prezentacija koja prelazi kameru i preko ekrana ulazi u domove gledatelja je nešto što je izdvaja iz nepregledne mase djevojaka koje samo žele postati voditeljicom, bez da za to posjeduju rođenjem jedinstvena kao i kroz životno iskustvo stečena znanja. Ne sumnjam da će Monica u narednom periodu opravdati ukazano joj povjerenje i samo dodatno nadograditi svoja već postojeća voditeljska umijeća - naglasila je Homsi.

A nadasve skromna i samozatajna Monica u povodu toga svojeg najnovijeg angažmana i početka svoje televizijske karijere podijelila je svoje dojmove.

- HRT je za mene pojam i prati me kroz cijeli život. Kao djevojčica sam gledala emisije za djecu, a u adolescentskim danima sam voljela strane televizijske serije. Obožavam HRT-ove dokumentarce o prirodi i dalekim putovanjima, zahvaljujući kojima odlutam u neke meni nepoznate svjetove i upoznajem drugačije živote - kaže Monica.

- Ovom prilikom se želim zahvaliti cijelom stručnom timu na čelu s voditeljicom projekta Elizabeth Homsi, koja je prepoznala moj entuzijazam prema voditeljskom poslu. Nastojat ću opravdati dato mi povjerenje i uživati u svakom trenutku svog televizijskog puta. - dodala je.