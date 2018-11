Monica iz Prijatelja: 'Svoj život određujem po tarot kartama...'

Glumica iz humoristične serije 'Prijatelji', Courteney Cox (54) ima osobnog čitača tarot karta koji joj predviđa budućnost i pomaže joj da donese odluke u svom životu uz pomoć okultne prakse.

- Courteney je oduvijek bila opsjednuta kontrolom kada je u pitanju njezin život i karijera, ali sada želi savjet svog osobnog tarot čitača. U njezinoj kući uvijek negdje čekaju karte spremne da joj u bilo kojem trenutku pokažu budućnost - rekao je izvor blizak glumici. Cox kaže da njezin guru, kako ga sama naziva, ima smirujući utjecaj na njezin život i da je poboljšao njezino razmišljanje.

- Ona se kune da joj je tarot pomogao jer je puno više smirenija kada je guru u njenoj prisutnosti - nadodao je izvor. Glumica koja je utjelovila Monicu Geller u 'Prijateljima', nedavno je priznala da ne zna postoji li način da se napravi 'remake' s njezinim kolegama Mattom LeBlancom, Davidom Schwimmerom, Matthewom Perryjem, Jennifer Aniston i Lisom Kudrow.

- Ljudi me cijelo vrijeme pitaju hoćemo li ikada napraviti remake. To je bila priča o ovoj skupini ljudi koji su prijatelji u svojim tridesetima koji se nalaze, ne znam je li moguće to ponoviti - objasnila je.

Courteney je u vezi s glazbenikom Johnnyjem McDaidom (42), a iz prethodnog braka s Davidom Arquetteom (47) ima kćer Coco (14).