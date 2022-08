Monica Lewinsky traži Beyonce da ukloni stihove iz pjesme koju je objavila još 2013. godine?

Nakon što je Beyonce (40) obećala zamijeniti spornu uvredu iz svoje nove pjesme 'Heated' javila se i Monica Lewinsky (49) koja također ima prijedlog za promjenu stihova u jednoj pjesmi.

Lewinsky je predložila da se stihovi koji govore o njezinoj aferi s tadašnjim predsjednikom Billom Clintonom (75) uklone iz Beyonceine pjesme 'Partition' iz 2013.

- Uhmm, kad smo već kod toga.... #Partition - napisala je na Twitteru, zajedno s poveznicom na članak na Varietyju koji izvještava o tome.

Beyoncé je spominje imenom i prezimenom u stihu 'he Monica Lewinsky-ed all on my gown', pri čemu se Lewinsky pretvorila u glagol sa seksualnim značenjem.

- Sada mi curi maskara, crveni ruž razmrljan. Oh, tako sam napaljena, da, želi j****i. Raspucao mi je sve gumbe i poderao mi bluzu. On je Monica Lewinsky-ed po mojoj haljini - glase stihovi pjesme.

Poznato je da je Lewinsky imala aferu s Clintonom između 1995. i 1997., a njihova je veza započela kada je ona imala 22 godine i bila pripravnica u Bijeloj kući te je na kraju dovela do njegovog opoziva 19. prosinca 1998.

Ovo nije prvi puta da je Lewinsky tražila promjenu stihova te pjesme, a prethodno je to predložila u članku Vanity Faira iz 2014.

- Hvala, Beyoncé, ali ako govorimo glagolima, mislim da ste mislili 'Bill Clinton'd sav u mojoj haljini', a ne 'Monica Lewinsky'd' - napisala je.

Monika je sada tvitala svoj prijedlog nakon što je Beyonce obećala ukloniti sposobnu uvredu iz svoje nove pjesme 'Heated' nakon reakcije obožavatelja i humanitarne organizacije Scope za jednakost osoba s invaliditetom. U njoj koristi izraz 'spazzin' koji je u Britaniji uvredljiv za osobe s invaliditetom

