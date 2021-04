Riječanka Monika Horvat (28) izašla je nakon osam mjeseci iz srpske “Zadruge”. U showu je često naglašavala da želi izaći, a nerijetko je i plakala.

Kad smo Moniku prvi put kontaktirali odgovorila nam je da je preumorna za razgovor.

- Cijeli dan sam na putu i došla sam tek kući, nemam koncentracije ni za šta. Nisam osam mjeseci spavala, pa ću možda spavati do 2 - napisala nam je kratko u poruci.

No kad se dobro naspavala i odmorila, Riječanka je bila otvorenija za priču. Osvrnula se odmah na svoje obećanje pratiteljima da će snimiti video u kojem će objasniti svoju stranu priče sudjelovanja u kontroverznom showu Pink TV-a.

Podsjetimo, Monika je tad rekla: - Kada se slegnu dojmovi i kada malo dođem sebi i deratiziram od šuga i izlučevina koje haraju u 'Zadruzi', snimit ću live gdje ću objasniti sve što vas bude zanimalo u vezi showa.

Nama je otkrila kako joj nisu mrski svi natjecatelji, već samo određeni.

- Primjerice Matora. Treba imati želudac za tu luđakinju. To je tako jedna premazana igračica, a to što sam si je sama nabila na kičmu... A mislim, nabio mi se netko drugi. To je tako s tim realityjima. Ja sam te ljude na kraju namjerno nervirala i 'trolala'. Sprdala sam se s njima i njihovim 'pametnim' razgovorima - ispričala nam je.

Ljubavnu vezu sa srpskom natjecateljicom Jovanom Tomić Matorom (31), s kojom se prije silnih svađa ljubila u showu, kratko je komentirala.

- Upustila sam se u tu vezu jer su me počeli povezivati s muškarcima čim sam ušla. Mislila sam da će mi lakše proći vrijeme u realityju ako se zbližim s nekim, ali ta veza postala je katastrofa već drugog dana. Ja nisam lezbijka. Ni biseksualka. Apsolutno ne! Imam zaručnika u Americi kojeg ću uskoro posjetiti. On studira medicinu i radi. I podržava me u svemu što ja radim. Zbog njega sam to i učinila jer nisam htjela da gleda kako netko priča da sam se zaljubila u ovog ili onog - kaže Monika.

Gledajući unatrag, ništa ne bi mijenjala.

- Žalim samo što sam plakala. Mama mi uopće nije mogla gledati ‘Zadrugu’. Nije mogla gledati moje suze. Sad mi je žao što neke ljude nisam otpočetka tretirala kako su zaslužili kao što sam to činila u posljednje vrijeme - rekla nam je Monika.

Iako je Monika 2010. sudjelovala u showu “Hrvatski Top Model”, dani na najpoznatijem imanju Balkana nisu joj dobro legli.

- Ubrzo sam shvatila da to nije onako kako sam zamišljala, nisam se uopće snašla od svih tih ljudi. Nije mi jasno odakle su ih izvukli. Najstrašnija uvreda koju sam tamo doživjela je da sam ustaško pseto i da će me nabiti na srpski k***c. Zaista nisam zaslužila takve riječi. Prva dva mjeseca sam psihički pala, samo sam željela ići kući i govorila sam: ‘Vadite me odavde!’. Imala sam napadaje panike, bila anksiozna, srce mi je lupalo, nisam mogla disati - priznala je Monika.

Zbog lošeg psihičkog stanja u Beogradu je morala potražiti stručnu pomoć.

- Ja sam naučena na to da imam sve i da mi je sve uvijek pri ruci. Zaletjela sam se u nešto što nisam dovoljno dobro proučila. Razgovor sa psihijatrom mi je pomogao. Razgovor s nekim normalnim uvijek napravi svoje. No posebno mi je pomogla videočestitka roditelja za Novu godinu, to me baš ojačalo - rekla nam je Monika.

U 'Zadruzi' su joj, pored svađa s dijelom kandidata, najteže padali higijenski uvjeti.

- Higijenski uvjeti su odvratni. Imate dva WC-a na 54 kandidata. Sve je toliko prljavo, pljuju po kući... Žene po podu bacaju krvave tampone i uloške. Fekalije po zidovima. Kako je nekome uopće pošlo za rukom obaviti veliku nuždu po zidu, nikad neću shvatiti... Odvratno nešto! Pa to imanje u mjesec dana se pretvorilo u smetlište! Ona žabokrečina od ulja u začepljenom sudoperu koji nitko nije prao... To je bilo strašno - rekla je zgroženo.

Sada se, kaže, boji za svoje zdravlje.

- Strahujem i da nisam pokupila neku bolest, pa ću ovih dana obaviti sve moguće liječničke preglede, jer takvu prljavštinu u životu nisam vidjela - kaže Monika.

Iako su im bili osigurani svi potrebni uvjeti da životni prostor održavaju urednim, ljudi s kojima je živjela nisu pretjerano marili za to. Kao ni ona sama, priznaje.

- Bilo je ljudi koji su se trudili čistiti. Pomagala sam im neko vrijeme, no to inače ne radim. Zna se tko čisti - čistačice. Meni kad nešto treba počistiti, zovem njih. Za sobom bih pospremila, ali za drugima nisam htjela. Moj želudac to ne bi izdržao - kaže nam Riječanka.

Na pitanje kako se djevojka koja je završila gimnaziju, a kasnije i fakultet našla u kontroverznom srpskom showu, Monika ima jednostavan odgovor.

- Avanturistički sam tip osobe, nema veze što sam stomatologinja, i ja sam čovjek. Nije mi uopće bilo do novca, čak sam mogla tražiti i veći honorar. Išla sam isključivo da se zabavim, u nešto novo. Ne bih mijenjala ništa, osim što ne bih plakala. I bila bih snažna kakva sam bila pred kraj. Nisu mi zbog ovog realityji postali mrski. No prije upuštanja u novu avanturu, svakako bih dobro proučila o čemu se radi - rekla nam je Monika.

Iako će posjetiti zaručnika s kojim je u vezi 2,5 godine, ne planira ostati u Americi.

- Ne planiram ostati tamo. A ni početi raditi. Nekakav normalan posao od 9 do 17 ne uklapa mi se sad u život. Biti stomatolog znači raditi kao životinja, a ja se sad moram posvetiti sebi, svojem zdravlju i izgledu. Imam reakcije po licu, a imala sam i probavnih smetnji zbog hrane u showu. To je uglavnom bila kruta hrana koja me napuhavala. Organizam mi nije dobro i to prvo moram dovesti u red - zaključila je Monika.