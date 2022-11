Monika izbacila Ivana, a drugim dečkima prigovorila: Stvarno mi je dosta da ja moram biti lovac

Jutro u kući započelo je u ugodnoj atmosferi. I dok su se ostali dečki držali skupa, Mateo iz 'Pet spojeva tjedno' je jutarnju kavu odlučio popiti na terasi, a to se pokazalo kao prava taktika jer mu se Monika ubrzo pridružila.

- Bili su sami vani, 90% vremena je ona s njim sama - ljubomorno je opisao situaciju Goran.

Monika je, čini se, uživala u Mateovom društvu pa ga je pozvala da razgovor nastave u njezinoj sobi, ponovno nasamo.

- Kao menadžer se bacio na ovaj projekt, odrađuje on to svojski - komentirao je Adam pa dodao:

- Ali ono što nas je zaboljelo bilo je to što su se, odmah nakon što su odradili vanjski projekt, bacili na unutarnji projekt i otišli u Monikinu sobu. I tu je krenuo onda trač-party.

- Mora postojati neka kultura, ne možeš izolirati četiri dečka, a jednog zakačiti za udicu i vući gdje god ideš - Goran se i dalje nije mogao pomiriti s tim, a složili su se i ostali dečki koji nisu prestali komentirati Moniku i Matea, a posebno ih je zanimalo hoće li pasti prvi poljubac.

Foto: RTL

S druge strane, 'omraženi' par u sobi je ugodno razgovarao, a 21-godišnjeg Matea je zanimala jedna stvar.

- Koliko ti je uistinu bitna razlika u godinama - pitao je.

- Uvijek sam imala starije dečke, mlađe nikada - komentirala je Monika, dodavši da smatra kako bi njihovih 12 godina razlike možda došlo do izražaja u nekim kasnijim godinama.

Foto: RTL

U znak protesta, svi su se momci povukli u svoje sobe kako bi, kad konačno izađu iz njezine sobe, Monika i Mateo ponovno ostali sami.

- Daj, potrudi se! Oni su u tom trenutku, kad sam zapravo očekivala da će stvoriti pozitivan učinak ili da će uzeti stvar u svoje ruke, napravili potpuno suprotno. Naljutili su se na mene… Bili su mi kao mala djeca koja su trebala ići u igraonicu danas i onda im je mama rekla da ne mogu - Monika je njihovo ponašanje opisala krajnje djetinjastim.

Goran i dalje nije odustajao pa je brže-bolje otišao pitati Matea što su Monika i on to radili nasamo.

- Znaš li kako je to izgledalo - pitao ga je, dok mu se Mateo opravdavao kako su samo razgovarali.

Monika je pozvala Adama da zajedno s njom ode do dućana po namirnice kako bi proveli malo vremena skupa.

- Kod tebe se baš vidi da si muškarac koji je neke stvari prošao i koji ima nekog životnog iskustva - iskreno mu je rekla.

Foto: RTL

A dok su Monika i Adam ugodno čavrljali, ostali dečki u kući bacili su se na zadirkivanje Velimira. Predbacili su mu sramežljivost pa ga počeli ispitivati što misli o Moniki, ali i o njima.

- Ništa ne govoriš, samo šutiš i izvališ nešto - komentirali su.

- Dečki su se grupirali još jučer, ne želim nikoga ogovarati… Što ću ja sad komentirati pojedinačno. Kao da me ne prihvaćaju - razgovor nije sjeo Velimiru, dok su ostali smatrali da ne zna prihvatiti šalu.

- Jesi zagrijan za Moniku, ha? Zašto joj ne daš to do znanja? Treba ti malo poticaja, zašto ti ne bismo pomogli, ukočen si dosta - nastavili su dečki s ismijavanjem.

Foto: RTL

Nakon povratka iz trgovine, Monika je željela okupiti svoje dečke na zajedničkom ručku, a u kuhinji su bili svi osim Velimira, koji se nakon neslanih šala na svoj račun povukao u sobu.

Monika ga je pozvala k sebi kako bi doznala što se dogodilo.

- Ne mogu doći do riječi… Prošao je cijeli dan, nismo razgovarali ni deset minuta… Malo previše - požalio se

- a drugi razlog zašto želim ići kući je zbog ekipe. Već su počela ogovaranja i razdvajanja… Postoje granice - dodao je.

- Mislim da ga je najviše zasmetao taj odnos s dečkima - primijetila je Monika pa ga zamolila da ostane, a kad je prihvatio njezinu molbu, snažno ga je zagrlila.

- Primjećujem te i vidim te - poručila mu je.

Foto: RTL

Monika je obavijestila dečke da kratko ide na terasu, no to je zapravo bio njezin mali test da vidi tko će joj se pridružiti. No dečki su bili poprilično ravnodušni i baš nitko nije krenuo za njom niti pokazao interes.

- Dosta mi je toga da ja moram biti lovac i stalno ih povlačiti… Svakome mogu naći plus, ali i minus - komentirala je Monika prije konačne odluke.

- Ivane, između nas nije bilo nikakvih intimnijih razgovora, čak se nisi ni u kojem trenutku potrudio da možda izađeš sa mnom nasamo - rekla je Monika pa njega poslala kući.

- Smatram da je nekorektno - zaključio je Ivan pa dodao:

- Malo mi je pala u očima.

Foto: RTL

A nakon ispadanja, u kući je krenuo tulum uz smijeh i plesanje, a najopušteniji je bio - Velimir!

- Iz onog tihog Velimira koji viri kao miš iz posija, vidio je svoju priliku da iskoristi što god može. To mu je baš bio veliki minus - komentirala je iznenađena Monika.

Foto: RTL

Monika i dečki primijetili su da je Mateo potišten, a on se pravdao da ga boli glava pa otišao u sobu.

- Malo sam pomislila da glumi jer mi je splasnuo od trenutka kad sam počela plesati s drugim dečkima - priznala je Monika.

Goran je iskoristio svoju priliku pa Moniku pozvao na razgovor te počeo tračati ostale dečke, a Monika je njegovu 'igru' prihvatila.

- Ni s jednim drugim dečkom ne mogu komentirati tako otvoreno ostale kao s Goranom - zaključila je.

Foto: RTL

A hoće li Monika promijeniti mišljenje i tko sljedeći napušta kuću, doznajte u novoj epizodi showa 'Pet spojeva tjedno'.

