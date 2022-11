Monika prvi dan izbacila Marka jer ju je razočarao u prvih deset minuta, a svidio joj se Mateo

U novom tjednu 'Pet spojeva tjedno', u potragu za pravom ljubavi kreće 33-godišnja savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo, te bivša sudionica showa 'Gospodin Savršeni', Monika Kelčec iz Siska.

Foto: RTL

Svoje slobodno vrijeme najviše provodi sa životinjama, mačkama, konjima i psima na svom ranču.

- Pokrenula sam ranč prije šest godina i odlučila da je to najbolje rješenje za mene i da budem potpuno svoja te da provodim vrijeme s onima koje volim - rekla je Monika.

Na vrata joj je prvi pokucao 27-godišnji Ivan Krvarić.

Foto: RTL

- Frajer, tetoviran, frizurica na mjestu, ima neki šarm i vidi se da nije neki, pod navodnicima, normalan dečko - komentirala ga je Monika. Ivan joj se pohvalio da kod kuće ima 20-ak životinja, između ostalog dva pitona, tvora, psa, papige, zamorce, činčilu, vjeverice i mnoge druge.

- Oduševio me s time i karakter mu je super. Taj izgled mi nije toliko kod njega sjeo koliko ljubav prema životinjama - kazala je Monika. Ipak, razočaralo ju je što Ivan ne voli ljubavne komedije

Ivan joj je otkrio da je sam nekih pet mjeseci, a u vezi je bio dvije godine, a prekinuli su jer se nisu viđali.

Foto: RTL

Mateo je bio sljedeći koji je pokucao Moniki na vrata. Student kineziologije iz Siska ima 21 godinu, a otkrio je da je do sada imao tri ljubavne veze.

Monika je komentirala da joj je vizualno sjeo Mateo, a on je komentirao da mu je jako lijepa no iznenadilo ju je kad je čula da on ima tek 21 godinu jer to znači da je Monika od njega starija 12.

Adam je magistar ekonomije iz Bribira, ima 36 godina, a to se Moniki svidjelo pa je odmah rekla kako joj je drago da je jedan dečko stariji od nje. Ipak, kad joj je Adam otkrio da ga je mama prijavila u show Monika je ostala zatečena.

Foto: RTL

- Mama mi je napravila par screenshotova tako da sam dobio kratke naputke od mame. „Malo sam se razočarala, mislila sam da su oni vidjeli moj video pa se prijavili i imali me želju upoznati - rekla je Monika.

Velimir je pri ulasku u kuću komentirao da Monika još ljepše izgleda uživo.

Foto: RTL

- Mislim da je Velimir pravi materijal za muža - otkrila je 33-godišnja Siščanka, a jako se nasmijala kad joj je Velimir poklonio praznu bombonijeru s porukom:

- Sori što sam sve pojeo, htio sam biti sladak u showu, Ne brini, u finalu dobivaš mene i čitavu bombonijeru.

Marko je konobar iz Zagreba ima 30 godina, a Moniki je poklonio malog drvenog konjića te poslije neumjesno komentirao kako mu je baš super što Monika jaše.

Foto: RTL

- U 10 minuta upropastio je sve što se dalo upropastiti - rekla je Monika za Marka.

Goran je zadnji ušao u kuću, a pred svima je otkrio je već bio u braku. Monika je komentirala da joj se nije previše svidio osim fizičkog izgleda.

Foto: RTL

Monika je dečke ispitivala škakljiva pitanja, a prvo je pozvala Marka da popričaju. Marko joj je rekao da mu je samo bitno da se sa curom puno smije, a rekao je da nije ljubomoran. Kad ga je upitala što traži od cure Marko je sve u šaljivom tonu odgovorio da očekuje da mu plati večeru jer je Monika bila pitala bi li sam platio ili po pola.

Nakon što je malo razmislila Monika je odlučila izbaciti Marka jer joj je on najmanje odgovarao karakterno.

Foto: RTL

Nakon što su se raspodijelili po sobama Monika je napravila redoslijed tko joj se najmanje, a tko najviše sviđa. Velimira je stavila na peto mjesto, Ivana na četvrto, Adama na treće, Gorana na drugo mjesto, a Matea na prvo.

