Monika izbacila Velimira, dečki ljubomorni na Matea: 'Nadamo se da on neće doći do finala'

Novo jutro u 'Pet spojeva tjedno' donosi i nove osjećaje. Dok su momci Moniku dočekali tako što su joj zaželjeli dobro jutro, Mateo je otišao korak dalje te Monici pružio sok od cijeđene naranče.

Foto: RTL

- Ne samo da je bio svježe iscijeđen nego je još napravio i ukras od kriške naranče. Šta da kažem, ne bi bilo fer da kažem da se dečko gura ili tako nešto jer on to sve radi tako suptilno. Da smo u pravom svijetu tako bi voljela da se muškarac ponaša prema meni - otkrila je Monika o najmlađem dečku u ekipi. No dečkima se Mateovo ponašanje nimalo ne sviđa.

Foto: RTL

- Mateo je posvuda. Bilo kuda – Mateo svuda! Otvoriš frižider - Mateo je unutra, otvoriš perilicu – Mateo je unutra. Ne gasi se, ne nestaje, ne prestaje - komentirao je Adam svog suparnika.

- To što on njoj radi sok ujutro, sumnjam da će joj u pravom životu to raditi svaki dan - rekao je Goran.

Adam i Goran su nastavili tračati Matea u boravku.

- Nadam se da on neće doći do finala jer će se Monika jako zeznuti - nastavio je Goran te dodao kako smatra da je Mateo jako nezreo. Za to vrijeme Monika je odlučila izmasirati Matea u dnevnom boravku, a poslije je odlučila popričati nasamo s Velimirom koji joj je otkrio da ga je prošla djevojka prevarila, ali i da u seksu voli više 'hrvanje' nego jednu pozu.

Foto: RTL

- Njemu treba neka mirnija djevojka koja će provoditi vrijeme s njim doma i koja ga neće mentalno nadjačati - zaključila je Monika.

- Po meni, ona traži više onako momka sa sela. Mislim da njoj ne bi pasali romantični dečki i tako emotivniji kao ja, šetnja za rukicu i to - rekao je Velimir.

Foto: RTL

Nakon što su popričali Monika ih je sve pozvala u boravak gdje su dečki pokušali riješiti razmirice s Mateom, ali svađa je kulminirala pa im je na kraju Monika rekla što ih ide.

- Uopće se niste potrudili da me upoznate. Monika kakva si u stvarnom svijetu, što radiš, kako s osjećaš, nitko ništa - rekla im je Monika te se na kraju i rasplakala jer ju je pogodilo što su se dečki toliko svađali.

Foto: RTL

Došlo je vrijeme da momci upoznaju Monikinu prijateljicu Petru koja je Monici malo olakšala odluku koju mora donijeti. Pri povratku iz kafića Monika je došla na ideju da odu na benzinsku pumpu gdje će ona pokušati na lijepe oči dobiti bocu žestokog pića. Momcima se ideja svidjela, a Velimir je komentirao da mu Monika ne djeluje kao osoba koja bi takvo što napravila. No Monika je uspjela u naumu pa su se kući vratili s bocom žestoko pića, a dečki su bili oduševljeni njezinom sposobnošću.

Foto: RTL

Nakon vesele večeri Monika je morala nekoga poslati kući, a odlučila se za Velimira.

- Mislim da smo do ovoga došli sporazumno. Divna si osoba i dobra duša. Izvuci iz ovog pouku, i ako nešto želiš, uhvati to - rekla je mu emotivno Monika te ga zagrlila.

Foto: RTL

- Bilo je jasno da bolje da napustim kuću i prepustim mjesto nekome kome je stvarno stalo do Monike - rekao je na kraju Velimir te dodao da su se svi trebali malo više truditi. Monika je na kraju dana stavila Adama na prvo mjesto, ali je legle u krevet s Mateom te su malo tračali Adama i Gorana.

Foto: RTL

