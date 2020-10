Monika Kravić: 'Želim da moji sinovi budu vrijedni i empatični'

<p><strong>Monika Kravić</strong> (38) odustala je od voditeljske karijere i napustila televiziju kako bi se udala za sina<strong> Zdravka Mamića</strong> (61), <strong>Marija Mamića</strong>.</p><p>Bračna idila potrajala je šest godina, dobili su dva sina, a o bračnom krahu Monika nikad nije govorila. Nakon razvoda se zaposlila na Narodnom radiju, a sada je prekinula medijsku šutnju. Među ostalim, progovorila je o svojim počecima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj Mamić kupila selo</strong></p><p>- Uvijek sam imala velike treme. Nemam problema pred publikom, pred ljudima ili fotoaparatom, ali nekako pred kamerom se nikome ne obraćam, a zapravo se obraćam mnogima. Sjećam se kad sam radila na televiziji uvijek sam zamišljala neku osobu kojoj pričam - otkrila je u intervjuu za <a href="https://gloriaglam.hr/gg-ljetna-shema/zvijezda-naslovnice-novog-broja-gloria-glam-najvaznija-lekcija-je-nauciti-voljeti-sebe-1944">Gloriju Glam</a>.</p><p>Zatim je rekla kako je suvremena žena za nju bezvremenska žena koju se može staviti u svako vrijeme.</p><p>- Rad na sebi je prihvaćanje onoga što jesi u tom trenutku i što bi htio promijeniti. Teško mijenjamo druge, a i sebe, i za rad na sebi je potrebno vrijeme i trud - objasnila je.</p><p>A ona se osvrnula na svoje sinove.</p><p> - Djecu bih voljela naučiti empatiji, da budu empatični za druge i za sebe i to je važno za istinsko zadovoljstvo jer sve drugo će doći i želim da budu vrijedni, ali to ću ih ja izdrilati - kazala je kroz smijeh.</p><p>A evo što bi poručila mlađoj sebi.</p><p>- Rekla bih joj da voli sebe i to je jako važno i ne znači da ćeš zbog toga nekog drugog voljeti manje, dapače voljet ćeš ga još i više - zaključila je Kravić.</p>