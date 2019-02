'Monstrumi iz kulta Charlesa Mansona moraju biti u zatvoru'

Prije gotovo pedeset godina, sljedbenici Mansonovog kulta 'Obitelj', banuli su u kuću glumice Sharon Tate, bivše supruge slavnog redatelja Romana Polanskog (85), koja je u tom trenutku zabavljala prijatelje nakon večere. Troje kriminalaca, koji su bili odabrani za krvavi pokolj, ukupno su napravili 102 rane na petero ljudi, od kojih je trudna Sharon zadobila 16 i preminula sa samo 26 godina.

Charles Manson, vođa kulta, osuđen je na doživotan zatvor, u kojemu je preminuo potkraj 2017., dok ostali članovi nisu prošli tako rigorozno. Dan nakon što je Sharon tragično preminula, Leslie Van Houten (69) ubila je Rosemary i Lena LaBianca, a nakon manje od 50 godina zatvora, čini se da će biti slobodna. Kalifornijska komisija za uvjetni otpust predložila je da Leslie izađe iz zatvora jer se, kažu, oporavila, prenosi TMZ.

Ta se odluka ne sviđa vizažistici Debri Tate (66), koja nikako ne može preboljeti preranu smrt svoje sestre i smatra da članovi Mansonovog kulta ne trebaju biti na slobodi. Debra je zamolila guvernera Kalifornije Gavina Newsoma (51) da učini pravu stvari i donese odluku o Leslienoj kazni.

Inače, Quentin Tarantino (55) snima film 'Once Upon a Time in Hollywood' u kojemu će biti riječi o ubojstvima obitelji Manson. Debra u potpunosti podržava taj projekt i misli da će prikazati stvari kakve zaista jesu.