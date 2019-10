Moore obrijala glavu, Pattinson se zapustio, a Bale 'zaokružio'

Kako piše Vogue, Margot Robbie (29) je bila gotovo neprepoznatljiva kao Tonya Harding u filmu "Ja, Tonya" iz 2017., no ne samo zato što su je make up artisti transformirali šminkom i perikama u stilu osamdesetih. Margot je trenirala kako bi što više izgledala kao jedna od najboljih svjetskih skijašica na ledu. Glumica je klizala po nekoliko sati na dan, nekoliko dana u tjednu pet mjeseci prije nego je počela snimati film. Od klizanja čak je zaradila herniju diska. Sljedeća transformacija bila joj je za ulogu u filmu "Mary, Queen of Scots" za koju se morala postarati 30 godina. No Robbie naravno nije jedina koja se transformirala za ulogu.

Foto: Instagram

Christian Bale (45) je poznat kao glumac koji je dobivao i skidao kilograme za ulogu. U posljednjem filmu "Vice" za ulogu Dick Cheneyja obrijao je glavu. Za ulogu u "The Machinist" 2004. godine izgubio je gotovo 30 kilograma. Samo sam jeo pite, objasnio je kako je ponovno dobio na kilaži.

Foto: Twitter/Screenshot

Robert Pattinson (33) za ulogu lopova u filmu "Good Time" potpuno se uživio u ulogu. Zaposlio se u praonici automobila i vozio se njujorškom podzemnom željeznicom. Živio je u istom podrumskom stanu u Harlemu poput lika iz filma. "Nikad nisam otvarao zastore, nisam mijenjao plahte i spavao sam u svojoj odjeći i tako dva mjeseca", izjavio je glumac o pripremama za ulogu.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

John Krasinski (39) transformirao se u specijalca u filmu "13 hours". Kako je ispričao, prošao je rigorozne treninge zajedno s ostalim glumcima. "Naučili smo kako pucati iz raznih vrsta oružja i naučili kako manevrirati kroz sobu sa svijetlima i bez svijetla. Naučili smo kako se kretati kroz zgradu koja je u plamenu... imali smo svakojake treninge. Fizički, bio je to vrlo zahtjevan i intenzivan trening", rekao je.

Foto: YouTube

Leonardo DiCaprio (44) ulogom u filmu "The Revenant" osvojio je Oscara, no zamalo je nastradao na setu. "Mogu navesti 30 ili 40 trenutaka kad sam morao odraditi neke najteže stvari u životu", rekao je. "Bilo to hodanje kroz smrznutu rijeku, ili spavanje u životinjskim brlozima, pa i to što sam jeo na setu. Smrzavao sam se stalno. Ako mačka ima devet života, ja sam ih potrošio nekoliko".

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Chris Hemsworth (36) je nakon uloge u filmu "In the heart of the sea" bio samo sjena nabildanog tipa iz "Thora". Kako bi se pripremio za ulogu u filmu "In the heart of the sea" glumac je na dan unosio samo 500 kalorija kako bi što brže smršavio. "Ne bi to nikome preporučio. Postali smo ludi, svaki dan smo se vagali. Samo o tome smo pričali, tko je izgubio više kilograma i tko izgleda stvarno mršavo. Osjećali smo se kao hrpa supermodela", rekao je.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Shia LaBeouf (33) se za ulogu u filmu "Fury" 2014. pripremio maksimalno. "Redatelj nam je rekao: Morate mi dati maksimum. Dan nakon što sam dobio ulogu priključio sam se američkoj nacionalnoj gardi. Živio sam mjesec dana u operativnoj bazi. Nisam se kupao mjesecima", rekao je.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Daniel Day Lewis (62), trostruki Oscarovac poznat je po svojoj predanosti. Za potrebe filma "The Last of the Mohicans" izradio je kajake, a za ulogu u filmu "The Unbearable lightness of being" naučio je češki jezik. Za ulogu u filmu "My left foot" iz 1989. u kojem je glumio Irca s cerebralnom paralizom, Lewis je stalno bio u invalidskim kolicima i hranili su ga žlicom kako bi se potpuno mogao uživjeti u ulogu. Toliko je dugo vremena proveo u kolicima da je ozlijedio dva rebra.

Foto: Krista Kennell/Press Association/PIXSELL

Jamie Foxx (51) je, kako bi se uživio u ulogu Raya Charlesa 2004. nosio očnu protezu. Tijekom prva dva tjedna snimanja filma imao je napadaje panike zbog proteza. "Zamislite da imate oči zalijepljene i zatvorene 14 sati na dan", rekao je.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Robert De Niro (76) je navodno radio 12-satne smjene kao taxi vozač mjesec dana kako bi se pripremio za svoju kultnu ulogu u filmu "Taxi Driver".

Legenda kaže da je čak vozio putnike u pauzi snimanja filma.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Heath Ledger je jednom prilikom otvoreno govorio o pripremi za Jokera. "Sjedio sam u hotelskoj sobi u Londonu mjesec dana, izolirao se od svih, pisao mali dnevnik i eksperimentirao s glasovima - trebalo je naći savršeni glas i smijeh, rekao je o svojoj sjajnoj ulozi u filmu "The Dark Knight".

Foto: IMDB

Adrien Brody (46) za svoj se film pripremio seljenjem. "Otišao sam iz svog stana, prodao auto, isključio telefone i otišao. Uzeo sam dvije torbe i odselio u Europu", rekao je o pripremama za ulogu u filmu "Pianist" iz 2002.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

Natalie Portman (38) je provela osam sati na dan na probama i izgubila desetak kila za ulogu perfekcijom opsjednute balerine u filmu "Black swan". Tijekom probi ozlijedila je rebro. "Bilo je noći kad sam stvarno mislila da ću doslovce umrijeti", rekla je.

Foto: Big Pictures/Pixsell

Anne Hathaway (36) u filmu "Les miserables" izgubila je preko deset kila za ulogu Fantine i imala je poteškoća psihički se vratiti u normalu. "Kako bi se približila ulozi morala sam biti opsesivna. Ideja je bila da budem na rubu smrti. Sad kad s odmakom gledam taj period to je definitivno bilo ludo. Totalni odmak od stvarnosti", rekla je.

Foto: Reuters/PIXSELL

Charlize Theron (44) je prošla ogromnu transformaciju za ulogu u filmu "Monster" 2003. Nosila je zubnu protezu, kožu su joj prekrili lažnim tetovažama, obrijala je obrve, a kosu skratila.

Foto: Instagram

Demi Moore (56) je obrijala glavu za ulogu u filmu "GI Jane", a pridružila se i američkoj ratnoj mornarici. "Mogla sam reći da dvojnik odradi zahtjevne scene. Ali tako bi propustila mogućnost osjetiti na vlastitoj koži iz prve ruke što ti ljudi uistinu prolaze. Uostalom zato sam prihvatila ulogu u filmu, rekla je.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Rooney Mara (34) je s redateljem filma Davidom Fincherom i make up artistom Patom McGrathom provela dva dana isprobavajući 26 lookova za njenu ulogu Lisbeth Salander. Osim što je obojila kosu u crno i izblajhala obrve, Mara je stavila i piercinge poput svog lika pa i onaj na bradavicama. "Zbog svih tetovaža, make upa i piercinga, kao i psihičke transformacije, čudno sam se osjećala čak i kad b to sve skinuli s mene", rekla je.

Foto: PA/Pixsell

