Morriconeu je kućna prijateljica bila Zagrepčanka: 'S vrata me tražio da kuham omiljeno jelo'

Kad bi Morricone dolazio u Ameriku, Suzana bi u pauzama između snimanja organizirala za ekipu radne ručkove u svom domu, a Morricone bi već s vrata od nje tražio da mu pripremi 'aglio olio e peperoncino'

<p>Zdravlje mu je bilo ozbiljno narušeno još 2014. godine kad je pao i ozlijedio kralježnicu. Prošli tjedan opet je pao i slomio butnu kost.</p><p><strong>Ennio Morricone</strong> umro je u ponedjeljak 6. srpnja zbog komplikacija nakon ove nezgode. </p><p>Kad je prije pet godina stigao u Zagreb da bi održao veliki koncert sa Zagrebačkom filharmonijom u 'Areni', na probama u Koncertnoj dvorani Lisinski, uglavnom je sjedio u gledalištu, a glazbenicima je dirigirao njegov suradnik <strong>Stefano Cucci</strong>.</p><p>Već tad se njegova supruga <strong>Maria</strong> silno protivila nastavku turneje, ali maestra nitko nije mogao zaustaviti. Sićušan, žilav, vedrog duha, tog 11. travnja 2015. dirigirao je više od dva sata i oduševio zagrebačku publiku. </p><p>Ennio Morricone najproduktivniji je talijanski skladatelj filmske glazbe. Rođen je 10. studenog 1928. godine u Rimu. Njegov otac <strong>Mario</strong> bio je trubač, a truba je bila prvi instrument koji je maleni Ennio uzeo u ruke. Muziku je počeo pisati u dobi od 6 godina.</p><p>Kad je imao 8 godina, Morricone je upoznao <strong>Sergia Leonea</strong> u osnovnoj školi. Ali životni putevi su im se kasnije razdvojili. Ennio je krenuo na konzervatorij Santa Cecilia gdje je studirao pod mentorstvom još jednog velikog talijanskog skladatelja, <strong>Goffreda Petrassija</strong>, a Leone je krenuo režirati filmove.</p><p>Nakon studija Maestro je počeo skladati glazbu za radio drame i svirao u orkestru koji se specijalizirao za filmsku glazbu.</p><p>- Većina tih skladbi bila je jako loša i bio sam siguran da mogu puno bolje. Nakon Drugog svjetskog rata u Italiji je silno ojačala filmska produkcija, a novi filmovi nisu imali baš kvalitetnu glazbu. Budući da sam morao početi zarađivati za život, mislio sam da bi to bio dobar put – pisati filmsku glazbu, prisjetio se Morricone svojih početaka, u jednom intervjuu prije 20-ak godina. </p><p>S <strong>Mario Lanzom</strong>, <strong>Paulom Ankom</strong>, <strong>Charlesom Aznavourom</strong>, <strong>Chetom Bakerom</strong> i drugima radio je kao aranžer u studijima, a prvi ga je za film angažirao 1961. godine <strong>Luciano Salce</strong>.</p><p>Ubrzo je Morricone dobio još desetak angažmana, a onda se dogodio preokret. Znanac iz dječačkih dana, Sergio Leone režirao je vestern 'Za šaku dolara' i zamolio Morriconea da napiše glazbu za taj film. <br/> <br/> Bila je to dobitna kombinacija. Sergio Leone postao je slavni filmski redatelj, a njegovi filmovi nisu se mogli zamisliti bez Morriconeove glazbe. Godinu dana kasnije surađivali su na 'Za dolar više', a onda i 'Dobar, loš, zao' 1966. godine, a u sva tri filma glavnu ulogu igrao je<strong> Clint Eastwood</strong>. </p><p>- Postepeno, s vremenom, Leone kao redatelj, a ja kao skladatelj, usavršavali smo se i, prema mom mišljenju, postigli sve što smo mogli filmom 'Bilo jednom u Americi', rekao je Morricone, iza kojeg je ostala glazba za više od 500 filmova. Obožavao je koristiti neobične zvukove i instrumente poput drombulja, zvižduka, glasova, crkvenih zvona, zavijanje kojota, cvrkut ptica, pucnjeve, ženske vokale... </p><p>- Sve vrste zvukova mogu biti korisne za prenošenje emocija ... to je glazba sačinjena od zvuka stvarnosti, govorio je Morricone kojem su nadjenuli nadimak <strong>Maestro</strong>.</p><p>Bliska suradnica bila mu je i Zagrepčanka <strong>Suzana Perić</strong> koja živi u New Yorku. Montažerka zvuka radila je na nekim od najpoznatijih američkih filmova poput hita 'Kad jaganjci utihnu', 'Gospodaru prstenova' i mnogih drugih. </p><p>- S Maestrom sam se upoznala 1987. na filmu 'Frantic' Romana Polanskog, za koji je Morricone skladao glazbu, i od tad smo postali kućni prijatelji, pa sam upoznala i cijelu njegovu obitelj, ispričala je Suzana. </p><p>- Predivni su ljudi, a naročito me oduševila supruga Maria koja je fantastična osoba. Dolazila sam k njima u Rim nekoliko puta, budući da sam s Maestrom radila još i na filmu Briana de Palme 'Žrtve rata' i 'Misija na Mars', kao i na filmu 'Vuk', Mikea Nicholsa. <br/> Kad bi Morricone dolazio u Ameriku, a to su bile rijetke prilike jer nije volio avione, Suzana bi u pauzama između snimanja organizirala za ekipu radne ručkove u svom domu, a Morricone bi već s vrata od nje tražio da mu pripremi 'aglio olio e peperoncino': </p><p>- Ako mi to odmah ne skuhaš, okrećem se na peti i odlazim, šalio bi se Maestro od kojeg je Suzana, kako kaže, mnogo naučila o filmskoj glazbi. </p><p>- Obično bi se našli oko stola 2-3 dana prije početka snimanja i diskutirali. Naučio me što su to tzv. 'overtones', objasnio mi njihovu funkciju, naučio me glazbenoj fizici, te dramaturgiji filmske glazbe. Vrhunski je poznavatelj orkestracije i komponira matematičkom preciznošću poput Bacha. Osim toga, vizualan je tip pa bi najprije odgledao montirani film, a onda komponirao glazbu na temelju impresija, rekla je Suzana Perić.</p><p>Na dan konerta Morricone je uvijek imao svoj mali ritual. Nekoliko sati prije odlaska u dvoranu na tonsku probu, okupio bi ekipu glazbenika na partiji karata - igri sličnoj dalmatinskoj briškuli i trešeti pa bi se tako relaksirali od treme prije nastupa. Slovio je za izvrsnog igrača karata jer je imao matematički mozak i fenomenalnu memoriju. </p><p>U Zagrebu je 2015. uoči koncerta ipak napravio iznimku. Umjesto partije karata odigrao je šahovski meč. </p><p>- Saznao je da Zagreb ima šahovskog velemajstora i svjetskog šampiona 2009. godine - <strong>Mišu Cebala</strong> i s njim je poželio odigrati partiju, budući da je Maestro veliki zaljubljenik ove igre, rekao je tada Morriconeov dugogodišnji suradnik, basist <strong>Nanni Civitenga</strong>. </p><p>Morriconeova životna suputnica, supruga <strong>Maria</strong> bila je uvijek njegov najvažniji oslonac. Upoznali su se 1950., a šest godina kasnije su se vjenčali. Ona je pisala i tekstove za njegove skladbe, a za film 'Misija' Rolanda Joffea u kojem glavne uloge igraju Jeremy Irons i Robert De Niro, pisala je tekstove na latinskom. </p><p>Uvijek ga je pratila na svim putovanjima. Rodila mu je četvero djece. Najstariji sin je<strong> Marco</strong> (62), zatim kćer <strong>Alessandra</strong> (58), pa dvojica sinova - <strong>Andrea</strong> (55), i <strong>Giovanni </strong>(53). Giovanni i Andrea su također kompozitori i dirigenti. </p><p>Morricone je osam puta bio nominiran za Oscara, a osvojio ga je 2016. za glazbu u Tarantinovu filmu 'Mrska osmorka'. Prije 13 godina dobio je i Oscara za životno djelo. </p><p> </p>