Morrissey dolazi u Šibenik! Evo kada je koncert na 'Mihovilu'

Legendarni Morrissey najavio je veliku europsku turneju koja obuhvaća više od 20 koncerata, a održat će se tijekom proljeća i ljeta. Započinje 12. lipnja u Madridu. Na popisu gradova našli su se Šibenik i Beograd. Morrissey se smatra jednom od najutjecajnijih osoba britanskog popa, a svrstava se i među najveće tekstopisce u povijesti rock glazbe.

Popularni Moz je, prvo kao pjevač kultnog sastava The Smiths, obilježio glazbenu povijest sa samo četiri albuma u periodu od 1982. do 1987. godine. Uslijedila je solo karijera s 13 albuma, a cijelo njegovo djelovanje zaokruženo je priznanjem 'Ivor Novello' za izuzetan doprinos britanskoj glazbi.

“This Charming Man”, “How Soon Is Now?”, “There Is A Light That Never Goes Out”, “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday”, “Irish Blood, English Heart”, “First of the Gang to Die” samo su neke od njegovih uspješnica.

Morrissey u Šibenik stiže 19. srpnja, a nastupit će na Tvrđavi sv. Mihovila. Ulaznice će biti u prodaji u sustavu Eventim od petka, 21. veljače u podne.

U Beogradu će se koncert održati 8. srpnja na Kalemegdanu, na prostoru Donjeg grada.