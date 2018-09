Moss je trijezna godinu dana: Nekad je pila vino za doručak

Kate je nova žena i puno bolja verzija same sebe. Fokusirana je, profesionalna i isijava zdravljem, rekao je prijatelj Kate Moss (44) za britanski The Sun. Model je promijenio način života i obilježio godinu dana bez alkohola. Moss se odlučila fokusirati na svoje zdravlje nakon preranih smrti nekih od njezinih najbližih prijatelja.

- Svi su zadivljeni kako joj dobro ide bez alkohola godinu s obzirom na to kakva je bila - istaknuo je Katein prijatelj. Dodao je kako model lijepo izgleda otkad je zamijenio alkoholne koktele za voćne te ne provodi noći u izlascima.

- Lakše joj se pridržavati trijeznosti kako vrijeme prolazi i lijepo je vidjeti kako je pričljivija i samopouzdana te nema ono lažno samopouzdanje koje daje alkohol - ispričao je Katein prijatelj. Transformacija modela je posebno zadivljujuća jer je prije, kako tvrde britanski mediji, ispijala prošek od osam ujutro, a uz ručak je pila vino i votku. Prijatelji su joj zbog toga dali nadimak 'Spremnik'.

Moss je 2015. bila na detoksikaciji u Turskoj, a zbog njezinog pijanog stanja su ju izbacili iz aviona. Model je navodno odustao od useljavanja s dečkom, fotografom Nikolaijem von Bismarckom (31) jer ne želi da ju nešto omete u novom, 'čistom' životu.

Nikolai je prošle godine bio na odvikavanju od droge u Americi gdje su ga roditelji poslali, a Kate nije znala točno mjesto na kojem se nalazi, pa se žalila da joj je teško. Par je ranije prekinuo jer se Moss ljutila na Bismarcka što previše pije i izlazi.

Kate se 2005. našla usred skandala kada su u javnost procurile fotografije na kojima uvlači kokain u nos. Brojni britanski tabloidi su izvještavali o njezinoj ovisnosti za koju su neke krivili pjevača Petea Dohertyja (39). On je bio poznat po uporabi heroina i ostalih droga. Britanski mediji su tvrdili kako će Moss skandal uništiti manekensku karijeru, no to se nije dogodilo.

- Nikad nisam uzimala heroin, to nema nikakve veze sa mnom - rekla je svojedobno Kate. Dodala je kako nikada nije imala poremećaj u prehrani niti je droga bila razlog njezine mršavosti. Manekenka je početkom ove godine ispričala da misli da je prerano ušla u manekenstvo gledajući unatrag na sve što je prošla.

Ne bi dopustila svojoj kćer Lili Grace (15), koju ima s s urednikom i osnivačem Dazed Media Jeffersonom Hackom (46), da napravi isto. Dodala je i kako je nedavno promijenila životne navike, otišla na dijetu i konačno krenula u teretanu.