Motovun film festival: 'I ovog ljeta ćemo podignuti platna'

<p>Od prvog dana Motovun Film Festival bio je drukčiji, poseban, ali na drukčiji, romantičan način. Crveni tepih ondje ne postoji, glamur se onamo nije približio. Ta različitost ove će godine od 30. srpnja do 1. kolovoza još više doći do izražaja.</p><p>Borba protiv korona virusa i da festivala ipak bude bila je nesmiljena. Organizatori su na kraju uspjeli, srednjovjekovni grad na vrhu brežuljka i ove će godine ugostiti filmove nastale u malim i nezavisnim produkcijama diljem svijeta.</p><p>- I ovog ćemo ljeta podići svoja platna na najdražem Brdu filmova! U godini u kojoj će ljeto mnogima biti radno, a novčanici nešto tanji, pripremamo gusti koncentrat motovunskog duha - tri dana puna filmova i zabave od jutra do kasno u noć - stoji u najavi Motovun Film Festivala.</p><p>Motovunski selektori su<strong> Milena Zajovi</strong>ć i <strong>Jurica Pavičić</strong>, a program će slaviti kreativnost, povratak normalnom životu, ali posebno ističu odanost lokalnoj zajednici koja je itekako osjetila posljedice izolacije.</p><p>- Ovo je zaista bila sezona puna iskušenja koja su nas motivirala da pronađemo pravi motovunski odgovor na organizacijske izazove koji su se nametnuli festivalima diljem planeta, pa tako i nama - rekao je direktor festivala<strong> Igor Mirković</strong> i nastavio:</p><p>- Drago mi je što smo pronašli način da svi na sigurno i neopterećeno uživaju u onome po čemu smo poznati - atmosferi izmještenoj iz često turobne stvarnosti i pravoj proslavi života.</p><p>Uz 15 filmova u glavnom programu i niz popratnih projekcija, nezaobilazan je program Motovunski kratki, iz kojeg najbolji europski film ulazi u konkurenciju za “europski Oscar”, odnosno nagradu Europske filmske akademije.</p><p>Svih ovih godina Motovun je, osim sjajnog filmskog programa, nudio veličanstven krajolik i popratne zabave te nastupe raznih umjetnika. Detalje o programskim iznenađenjima još ne žele otkrivati, bit će to postupno objavljivano. No zna se da će kamp u podnožju brda biti ondje i ove godine.</p><p>- Uz poštovanje svih mjera za borbu protiv korona virusa, ali i protiv prateće epidemije letargije - kažu organizatori.</p><p>Uz paket kupljenih ulaznica, kamp, koji slavi 20. rođendan je besplatan, ali mjesta još ima i za one koji žele nešto “čvršći” smještaj. Uskoro kreću i prijave za volontere, snagu festivala. </p>