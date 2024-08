Možete li je prepoznati? Bila je prelijepa makenenka i glumica, već godinama je beskućnica...

Paparazzi su 'uhvatili' Loni Willson na prometnim ulicama Los Angelesa gdje je u društvu novog prijatelja kopala po kantama za smeće te vukla kolica za kupovinu.

*EXCLUSIVE* Loni Willison arrives at new home greeted by boyfriend, seen with drug paraphernalia | Foto: SPOT, LESE, SOVE

Bivša manekenka i glumica od lijepe i uspješne plavuše postala je beskućnica koja luta ulicama i jede ostatke hrane iz smeća, i tako osam godina.

Prije desetak godina postala je poznata javnosti kao seksi manekenka koja je karijeru započela ulogom u filmu 'Expose' 2005. godine. Karijeru je nastavila kao manekenka, a najviše je radila kao model za kupaće kostime i sportsku odjeću.

Foto: Profimedia/Pool

Udala se 2012. godine za glumca Jeremyja Jacksona kojeg mnogi znaju iz serije 'Baywatch', ali njihova sreća bila je kratkog vijeka.

Dvije godine nakon vjenčanja, policija je intervenirala zbog navodnog obiteljskog nasilja, a Loni je tvrdila kako ju je suprug bijesno udario i davio pa čak i slomio dva rebra.

*EXCLUSIVE* Jeremy Jackson and Loni Willison on their honey moon in Maui New Years Eve 2012 | Foto: NALA

Ona nije podigla tužbu protiv njega, no razvela se i od tada je njen život krenuo u ponor. Ubrzo je ostala bez posla, krenuli su mentalni problemi i živčani slomovi.

Zbog toga su krenuli i njeni financijski problemi pa je 2016. izbačena iz stana u zapadnom Hollywoodu te počela svoj život kao beskućnica.

EXCLUSIVE: Loni Willison seen dumpster diving in Los Angeles | Foto: Profimedia/Pool

- Stalno me pljačkaju. Ljudi kradu moje stvari. Nastojim cijelo vrijeme biti jako prljava da me netko ne bi napao. Što sam prljavija i smrdljivija, to bolje. Čini se da te dvije stvari pomažu - rekla je svojedobno za Daily Mail.