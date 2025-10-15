Možete li prepoznati čija je ovo sestra? Izdala je novu pjesmu...

Glazba je za Sunčicu Badrić oduvijek bila više od hobija, ona je njen stalni pratilac, od ranog djetinjstva pa sve do danas. Iako od nje nikada nije živjela, ističe da je glazba njen 'ispušni ventil', prostor slobode i iskrene strasti. Još od rane mladosti snimala je demo materijale i pjevala prateće vokale za druge izvođače u Hrvatskoj, Njemačkoj i Italiji.

Foto: PROMO

Život ju je vrlo rano odveo u Njemačku, a posljednjih dvadeset godina živi u Rimu. Glazba je, međutim, ostala konstanta, što i ne čudi jer potječe iz glazbene obitelji. Njena sestra Nina Badrić već je desetljećima u samom vrhu regionalne scene, a Sunčica ističe koliko poštuje sestrinu ustrajnost i predanost.

Ipak, motiv za izlazak iz privatnog kruga i objavljivanje vlastite pjesme došao je iz najintimnijeg izvora, od njenog sina Marca: „Kada sam mu pustila pjesmu, zamolio me: ‘Mama, pusti neka svi čuju kako pjevaš.’ To mi je značilo najviše na svijetu. Obećala sam mu da hoću - i to obećanje sam ispunila.“

Tako je nastao singl 'Il Fuoco Dentro' ('Plamen u meni'), pop balada s prepoznatljivim Satremo prizvukom, emotivnim tekstom i izvedbom na talijanskom jeziku. Glazbu potpisuje Sunčica, tekst Dora Cardone iz Napulja, dok produkciju, tonsko snimanje i mastering potpisuje Srdjan Sekulović Skansi. Za fotografije i video materijale zaslužna je Ivana Dobrovoljec.

- Pjesma govori o vječnoj temi - ljubavi, našoj najvećoj snazi. Nastala je jedno poslijepodne uz piano, i odmah mi se svidjela. Dora je napisala sjajan tekst i sve je sjelo na svoje mjesto. Upravo ta spontanost, nježnost melodije i talijanski jezik daju pjesmi posebnu emociju i klasičan prizvuk ljubavnih balada - kaže Sunčica.

Za Sunčicu, ovo nije potraga za svjetlima pozornice, nego osobni trenutak zaokružen ljubavlju i inspiracijom. Sama je financirala i kreativno vodila projekt, bez opterećenja trendovima. Najvažniji fokus u životu uvijek joj je bio sin, njegovo djetinjstvo, obrazovanje i odrastanje.

- Marc je moj najveći uspjeh, moj ponos i moja snaga. Upravo ljubav i podrška njezinog sina bila je presudna da Il Fuoco Dentro izađe u svijet - ističe.

Osim glazbe, Sunčica se posvetila i drugim područjima. Pokrenula je lifestyle i longevity platformu LeSun (www.lesun.it), dostupnu na talijanskom, engleskom i hrvatskom jeziku, gdje piše o zdravom životu, putovanjima i inspirativnim ljudima iz svijeta glazbe, sporta i poduzetništva. Aktivna je i u području nekretnina i digitalnog marketinga, svjesna da današnji svijet traži svestranost i stalno učenje.

- Glazba za mene nije posao, ona je čista ljubav. A ova pjesma je moj trenutak - trenutak da podijelim s drugima ono što osjećam,“ zaključuje Sunčica.

Pjesma je dostupna na svim digitalnim platformama u izdanju produkcijske kuće IDM Music, u vlasništvu Tome in der Mühlena. IDM music ujedno radi distribuciju i publishing.

Foto: Instagram/