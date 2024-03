Mračni skandal omiljenog sina kraljice Elizabete: 'Zlostavljao me. Bila sam maloljetna tad...'

On je bio zlostavljač. Sudjelovao je u tome. Prvi put se dogodilo u Londonu, bila sam jako mlada. Ghislaine (kći pokojnoga medijskog tajkuna Roberta Maxwella) me probudila i rekla da ću upoznati princa tog dana. U tom trenutku nisam znala da će me prodati njemu. Otišli smo u klub Tramp. Princ Andrew mi je dao alkohol, u VIP separeu, sigurna sam da je to bila votka. Pitao me da plešemo. Nakon toga sam otišla u auto s Epsteinom i Ghislaine, a ona mi je rekla: 'On ide u kuću i želim da mu radiš ono što radiš i Epsteinu'. Nisam mogla vjerovati, pričala je tako 2019. Virginia Roberts Giuffre (40) u intervjuu za BBC tvrdeći da ju je princ Andrew (64) silovao početkom 2000-ih kad je imala 17 godina.

Foto: screenshoot/Youtube

U tužbi podignutoj u kolovozu 2021. navela je da je pokojni, osuđeni pedofil Jeffrey Epstein trgovao njezinim tijelom i prisilio je na seks s njegovim prijateljima, među kojima je bio i princ, jedan od trojice sinova pokojne britanske kraljice Elizabete II. i pokojnog princa Filipa. Navela je da ju je princ, osim u Londonu, zlostavljao i u Epsteinovoj kući na Manhattanu te na njegovu privatnom otoku na Djevičanskim otocima i da je bio svjestan da je maloljetna. Princ je poricao sve optužbe na svoj račun, ali skandal je bio neizbježan, zbog čega je već 2019. odstupio s kraljevskih dužnosti.

Tri godine kasnije kraljevska obitelj oduzela mu je vojne titule i kraljevsko pokroviteljstvo te objavila da mu se zabranjuje korištenje titule Njegovo kraljevsko visočanstvo. Ipak, cijelo vrijeme je imao potporu majke kraljice, a često se govorilo da joj je upravo on bio omiljeno dijete. Britanski mediji su pisali kako je Elizabeta II. financirala pravnu bitku da bi se dokazala njegova nevinost, iako mu je ona strogo zabranila pojavljivanja u javnosti. U veljači 2022. princ se nagodio s navodnom žrtvom Giuffre.

Foto: Jonathan Brady/REUTERS

- Princ Andrew žali zbog svoje povezanosti s Epsteinom te poštuje hrabrost Giuffre i drugih žrtava. Obećao je da će pokazati svoje žaljenje zbog povezanosti s Epsteinom podržavajući borbu protiv seksualne trgovine i pružajući podršku žrtvama - navodi se u sudskim spisima, kako je tad prenosio Sky News.

Nekoliko godina prije navodnog silovanja tad maloljetne Virginije, princ Andrew se 1996. razveo od Sarah Margaret Ferguson (64), poznatije kao Fergie, s kojom je dobio dvije kćeri, princeze Beatrice (35) i Eugenie (33) u desetogodišnjem braku. Par je nakon razvoda nastavio dijeliti kuću u Ascotu i ostali su u dobrim odnosima.

Foto: J. Cummings/THE HOLLYWOOD ARCHIV

U toliko dobrim odnosima da se pričalo kako će se vojvotkinja od Yorka ponovno udati za princa Andrewa, s kojim je formalno rastavljena otkako je na svim svjetskim naslovnicama osvanula njezina fotografija s ljubavnikom Johnom Bryanom koji joj je ljubio stopala. Dotad je kraljica Elizabeta bila naklonjena Fergie pa je s obitelji, unatoč razvodu, provodila i godišnji odmor. No te fotografije bile su kap koja je prelila čašu, nakon čega je Sarah poslana u London, a kraljica ju je stavila na "crnu listu".

Nakon razvoda Andrew je uživao u društvu lijepih i poznatih žena. Prije deset godina društvo mu je tako pravila i Hrvatica Monika Jakšić koja se tijekom rata s roditeljima preselila iz Osijeka u London. Paparazzi su ih često uhvatili na večerama i zabavama, a Monika je jedanput na društvenim mrežama objavila fotografiju prstena iznad računa koji je sugerirao da je Osječanka pristala na brak s kontroverznim princem. Pod pritiskom kraljevske obitelji, tvrdili su britanski mediji, princ Andrew morao je hitno demantirati svaku povezanost s Monikom.

Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO