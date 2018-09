Mračni svijet Jokera: Tjednima nije izlazio iz sobe zbog uloge

Osjećam se jedinstveno. Teško je opisati svijet u kojem sam se našao, rekao je Joaquin Phoenix (43). Iako bi novi Joker u kina trebao stići tek 4. listopada sljedeće godine, producenti su objavili fotografiju novog Jokera, kojeg tumači upravo Phoenix.

- Radimo nešto najstrašnije što ćete ikad vidjeti - kaže glumac.

Warner Bros opisao je film kao “istraživanje čovjeka kojeg društvo nije uzelo u obzir, što nije samo glupo proučavanje likova nego i opomena društvu”.

Osim Joaquina, Jokera su utjelovili mnogi glumci prije njega. Ovaj ultimativni negativac se od 40-tih godina pojavljuje u brojnim serijama, filmovima, stripovima, računalnim igrama, proizvodima...

Jokerov glas u animiranim filmovima

Tijekom godina, u crtanim filmovima, glasove Jokeru su dali Michael Emerson (Povratak Viteza Tame), John DiMaggio (Batman: Tko se skriva ispod crvene kapuljače), Kevin Michael Richardson (Batman), and Brent Spiner (Tinejdžeri superjunaci), između ostalih.

Cesar Romero - Batman (1966)

Američko-kubanski glumac Cesar Romero je bio prvi koji je glumio Jokera, još davnih 60-tih godina. Njegov Joker je bio daleko od današnjeg. Lice mu je bilo potpuno obojano u bijelo, čak i preko brkova, imao je smrtonosni igraći aparat, a često je i pjevao. Glumci koji su igrali isti ulogu poslije njega, kopirali su neke elemente, ali je svaki nadodao nešto svoje tako da se danas radi o potpuno drugom liku, puno 'mračnijem' od Romerovog.

Jack Nicholson - Batman (1989)

Mnogima i danas na spomen Jokera, prvi padne na pamet legendarni Jack Nicholson. On je glumio zlikovcu u verziji Batmana od Tima Burtona iz 1989. godine. - Sviđa mi se jer je Joker neukusan preko svih granica - rekao je za svoj lik Nicholson.

Mark Hamill - Batman: Animirana serija (1992)

Mark Hamill, najpoznatiji po ulozi Lukea Skywalkera, je dao glas Batmanu u animiranoj verziji i pobrao mnoštvo nagrada za svoj rad.

Heath Ledger - Vitez tame (2008)

Pokojni glumac Heath Ledger je doveo lik Jokera do savršenstva, tvrde obožavatelji. On je za ulogu Jokera posthumno dobio i Oscara za glavnog glumca. Odglumio je Jokera kakvog nismo dosad vidjeli. Ledger se navodno toliko uživio u svoje uloge da je to utjecalo na njegov privatni život.

- Nekoliko tjedana bio je zaključan u hotelskoj sobi. Potpuno bi se transformirao u lik Jokera. Tipično za Heatha. Uvijek se volio unijeti u lik koji tumači, no taj je put zaista pretjerao - ispričao je njegov otac.

Jared Leto - Odred otpisanih (2016)

Jednog od najpoznatijih zlikovaca svih vremena igrao je i Jared Leto u filmu 'Odred otpisanih'. Tada su Jack Nicholson i Heath Ledger dobili dostojnog nasljednika, a fanovi su komentirali kako izgleda 'spektakularno i krajnje poremećeno'.

Leto se toliko poistovjetio s likom da se počeo čudno ponašati i postao prvi Joker čiji osmijeh nije produživan šminkom. Prilikom priprema nije gledao svoje prethodnike nego je želio napraviti svoju verziju lika koja se temelji isključivo na stripu. Prije snimanja je pred publikom isprobavao različite vrste 'osmijeha' i gledao koji će nazočne najviše preplašiti i uznemiriti.