Zlikovac Joker: Od komičnog klauna do manijaka pankera

Ako Batman, bilo onaj iz serije, filma ili crtića, ima dostojnog protivnika, onda je to svakako lik Jokera. Mnogi klinci (pa i stariji) često će se čak više diviti divljemu manijaku Jokeru nego Batmanu, kao što mnogi preferiraju Darth Vadera, a ne Lukea.

Na jesen počinje snimanje filma o Jokerovim počecima. Budžet će iznositi oko 55 milijuna dolara, a glumit će ga Joaquin Phoenix. Cesar Romero prvi je televizijski Joker koji ni zbog te uloge nije htio obrijati svoje brkove

Prava rasprava počne kada se spomene tko je najbolji Joker svih vremena, tko je “pravi” Joker. Plejadi glumaca koji su utjelovili legendarni lik pridružit će se i Joaquin Phoenix (43) koji će na jesen snimati film o Jokerovim počecima, a premijera bi trebala biti sredinom 2019. godine. Batman se na ulicama Gothama bori od 1939. godine, a nikad nije imao dijaboličnog neprijatelja kao što je Joker. Zelena kosa, ljubičasto odijelo, bizaran smisao za humor i sklonost sadizmu - tako dijaboličan da je - htio, ne htio - “prešišao” sve ostale zlikovce.

Od 1939. godine Joker možda ima neke “stajaće epitete” koji se ne mijenjaju, ali niti jedan ga glumac nije interpretirao na isti način. Prvi među jednakima bio je pokojni Cesar Romero, glumac kubanskog podrijetla čija je majka, navodno, bila nezakonita kći narodnog heroja Josea Martíja. Latino zavodnik bio je Joker od 1966. do 1968. Najzabavnije je što je kategorički odbijao obrijati brkove, koji su mu bili gotovo zaštitni znak, pa su mu šminkeri samo nanosili bijelu boju preko brkova.

Od svih interpretacija zlikovca Jokera Romerov je televizijski Joker bio najbenigniji, najviše sličan klaunu ili nestašnom pantomimičaru. Batman je bio Adam West koji se borio protiv združenoga kriminalnog fronta koji je uključivao čovjeka pingvina, Riddlera i Catwoman. Taj je Batman, u skladu s vremenom i medijem, više bio komedija no što je bio krimić ili “ozbiljno” ostvarenje. Usprkos tomu od Romera je mnogo manirizama preuzeo i sljedeći Joker, neki kažu, najveći među svima, onaj iz ostvarenja Tima Burtona iz 1989. godine, a to je Jack Nicholson (81).

Glumački je velemajstor “ukrao” film i većina ga više pamti negoli (odličnog) Michaela Keatona (66) kao Batmana. Jedni se obožavatelji velikoga glumca pomalo srame i tvrde kako je to jedna jedina uloga koju oskarovac nikad nije trebao prihvatiti, dok drugi kažu da je rođen za tu ulogu te da je u njoj briljirao.

Burtonov je film sam po sebi vrlo otkačen i nimalo realističan, pa su takvi i likovi, no Nicholsonova metamorfoza iz gangstera u kriminalnog luđaka je impresivna. Nicholsonov Joker su čak svojedobno proglasili najboljim stripovskim zlikovcem svih vremena. Nepredvidljiv, bogat frazama koje se i danas ponavljaju do besvijesti, smiješan taman toliko da ne postane jadan, a opet – tako zabavan.

- Nicholsonov je Joker takav da mi ga je istinski teško prestati gledati. Ma što gledati, buljiti, tako je genijalan da sam shvatio da sam do kraja filma navijao upravo za njega - napisao je filmski kritičar o Jacku Nicholsonu, čiji je prirodno “luđački” osmijeh inspirirao šminkera koji, kaže, nije imao mnogo toga raditi.

- Sviđa mi se jer je Joker neukusan preko svih granica - rekao je za svoj lik Nicholson, koji je poslije tvrdio kako mu je to jedna od najdražih uloga ikad. No produkcijska kuća Warner Brothers morala se ozbiljno pomučiti da ga privuku. Čak su ulogu ponudili Robinu Williamsu koji je pristao, da bi ga onda “otkačili” kad je napokon da rekao Nicholson. Williams se smrtno uvrijedio te poslije odbio glumiti Riddlera.

Nicholson je pak, navodno kod kuće film gledao jedanput na tjedan. Kod Jokera je volio, rekao je, to što je kao lik slobodan, bez inhibicija i nepredvidljiv jer je to značilo da može činiti što god želi.

- To je sukob dvaju čudaka i manijaka, tako sam ja zamislio taj film, samo što je Batman slučajno ‘dobar’, a Joker ‘zao’ - rekao je Burton, koji filmom nikad nije bio zadovoljan. Uvijek bi govorio kako mu je “blago dosadan”.

Sljedeći je Joker ikona nove generacije, ali i jednog potpuno novog batmanovskog izričaja kojeg je oko junaka Gotham Cityja sagradio Christopher Nolan (48). Ulogu Jokera dali su australskom glumcu Heathu Ledgeru koji ju je učinio kultnom. Nažalost, tu je pripomoglo i to što je Ledger preminuo prije kraja snimanja filma (iako je on svoj dio snimio do kraja), što je nadodalo misteriju njegove briljantne izvedbe. On je Jokera, rekao je jednom Nolan, zamislio kao kombinaciju pankera Sida Viciousa i glavnog lika iz “Paklene naranče” Stanleya Kubricka.

Umjesto Jacka Nicholsona Jokera je trebao glumiti Robin Williams, a Letova izvedba loše je prošla kod kritike

- Nisam ga ni vidio ni upoznao dok nije kročio na set, i to ravno u onu scenu kad nam ‘upada’ na domjenak. Toliko me isprepadao i tako sam bio izvan sebe da sam zaboravio svoj tekst. Mislim da to ipak govori nešto o razini kvalitete i kako je on sagradio taj lik - kaže o kolegi Michael Caine (85), a s njime se slaže i Christian Bale (44) koji je utjelovio Batmana.

Ledger je posthumno dobio i Oscar za najbolju sporednu ulogu, a iako je dramatika njegove smrti dodatno pojačala intenzitet uloge, nitko mu, slažu se kritičari, ne može reći kako nije bio fantastičan te zaista i zaslužio zlatni kipić. Kolege je izluđivao jer se nije “isključivao” iz uloge, a kako bi se pripremio, četiri je tjedna bio sam, zaključan u hotelskoj sobi gdje je gradio lik, razmišljao o njemu, učio hodati podignutih ramena i govoriti polutihim glasom koji svako toliko eskalira.

Nakon njegove smrti koju je uzrokovala kombinacija lijekova za spavanje i drugih lijekova mnogi su rekli kako je Ledgera “pojela” uloga. To je deprimiralo Nolana, a cijelu je priču opovrgla Ledgerova obitelj koja je rekla kako je bio “uzbuđen” jer je tu ulogu smatrao najboljom dotad.

Treba spomenuti i Marka Hamilla (66), glumca koji je najslavniji po ulozi Lukea Skywalkera, koji u nizu crtića daje glas Jokeru. Mekan ali zastrašujući, Hamill je zahvaljujući tome dobio čitav niz nagrada.

- Pokupio sam od svih pomalo, ali bilo mi je važno da unesem neku energiju u ulogu - kaže Hamill, koji je glas počeo davati 1992. To mu nije jedina sinkronizacija, i pokazalo se kako je Hamill odličan u tome, no ipak, Joker ga je definirao.

Što se filma tiče, Ledgera je naslijedio Jared Leto (46), koji je jokerovsku “punk” fazu doveo do vrhunca. Njime ste ili oduševljeni ili ga ne možete smisliti, kažu kritičari i obožavatelji. Član “Odreda otpisanih” Leto je, posebno tako brzo nakon Ledgerove uloge, naživcirao mnoge.

- Slaba kopija, strašno slaba, ne znam što je on uopće donio. Naporan, ženskast, histeričan i nimalo strašan - bile su kritike. I Leto je ugovorom vezan da glumi “prequel” o Jokeru, ali on i Phoenix će raditi na sasvim drukčijim projektima.

