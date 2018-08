Mrak je brak na brzaka: Zaruke i vjenčanja u rekordnom roku

Glumica Ana Gruica (35) početkom kolovoza pohvalila se da ju je psihijatar Boran Uglešić (43) zaprosio objavivši fotografiju svog zaručničkog prstena. Kad je Gruica uz fotografiju s prstenom citirala Rihanninu pjesmu “Dijamanti” i napisala: ‘Kako ne bih rekla da’, nitko nije slutio da će za samo dva tjedna uploviti u bračnu luku.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Ljubav se rodila prošle godine, nakon što je glumica bila tri godine u vezi s Hrvojem Šalkovićem (44), s kojim ima i sina. Glumica i psihijatar pozvali su samo najuže prijatelje i obitelj na intimnu ceremoniju.

Foto: snimio čitatelj/24sata

I glumica Tamara Vrdoljak (41) iznenadila je mnoge odlukom o udaji nakon samo mjesec dana veze. Tamara je okrunila ljubav brakom s liječnikom i predstavnikom Klinike za tumore Dankom Velimirom Vrdoljakom (52). Garbajs je uzela suprugovo prezime i pohvalila se na društvenim mrežama fotografijom novopečenih supružnika uz opis “Upravo vjenčani”.

Foto: Privatni album

S obzirom na to da je Danko šef bivšeg Tamarina dečka Andreja Rotha (46), njezin ljubavni život tu postaje zanimljiviji od radnje sapunica u kojima je glumila. Prvi brak s vaterpolistom Hrvojem Šintićem (41) završio je nakon turbulentnih pet godina.

Potom je hodala s redateljem Markom Vrdoljakom (45), sinom slavnog Antona (87). Prekinuli su nakon sedam godina veze, a Tamara je utjehu našla u Rothu. Njega je, pak, zamijenila s njegovim šefom i uplovila u bračnu luku nakon mjesec dana veze. Ipak, Tamara nije slavna rekorderka po brzini izricanja “sudbonosnog da".

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Njezina glumačka kolegica, Anja Šovagović Despot (55), udala se za supruga Dragana (62) nakon samo četiri dana veze. Danas njihov brak traje 32 godine. Mnogi se pitaju koja je formula za uspješan i dug brak, a sudeći po ovim parovima, to svakako nisu duge zaruke. Anja i Dragan kažu da je njihova tajna ta što cijeloga života uspješno balansirali između profesionalnih i obiteljskih obveza te da su jedno drugom uvijek bili potpora.

Ovog ljeta se oženio i reper Marin Ivanović Stoka (37), koji se zarukama s bivšom voditeljicom Jasnom Saletović pohvalio još u veljači. Stoka je tako nakon četvrtog izlaska iz komune spas pronašao u vjeri, ali i u ljubavi.

Foto: Privatni album

- Ona je prekrasna, puno se smijemo, idemo zajedno na vjeronauk. Skupa smo pola godine, lijepo nam je, imamo zreli, lijepi odnos. Ona je vrlo konkretna žena koja ne dopušta propuste i to me veseli jer me malo podsjeća na komunu - rekao je Marin prije nego što se za njega udala lijepa Jasna. Stoka ističe kako mu je dan vjenčanja bio baš poput naziva njegova albuma “Iz tame u svjetlo”.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Nakon samo pola godine veze i pjevač Tony Cetinski (49) prije četiri godine zaprosio je 15 godina mlađu partnericu Dubravku Dujak. Par se potom zaputio u Las Vegas. Kako bi se zaista osjećali kao da su u Las Vegasu, počasni gosti na svadbi bili su im dvojnici Elvisa Presleya i Marilyn Monroe. Dubravki je to bio prvi brak, a Tony se ženio već dva puta. Mlada je bila toliko uzbuđena da su joj cijelo vrijeme drhtale ruke, a Toni ju je hrabrio svojim šalama. Nedavno su proslavili sretnu četvrtu godišnjicu braka.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Samo uz kumove i par bliskih prijatelja oženio se i Boris Novković (50). Pjevač se nakon samo pola godine veze oženio 19 godina mlađom politologinjom Ines Katić. Romantični Boris je novopečenoj supruzi posvetio i pjesmu, ali brak im nije potrajao. Osam mjeseci nakon vjenčanja, zatražili su razvod braka.

- Ako treba, četvrti, i peti, i deseti put! Vjerovat ću u pravu ljubav, zauvijek! - napisao je Boris, kojemu je to bio treći propali brak. Boris je nedavno objavio da opet ljubi, i to upola mlađu manekenku Iris Volf (24), koju je jedan časopis proglasio i najseksi Hrvaticom. Tko zna, možda ćemo uskoro čuti svadbena zvona i po četvrti put...