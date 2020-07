Mrle i Ivanka u izolaciji snimili spot s kćeri Evom 'na daljinu'

<p><strong>Damir Martinović Mrle</strong> i<strong> Ivanka Mazurkijević</strong> u izolaciji su bili kreativni i radišni pa su zato ovih dana izbacili sport za pjesmu 'Seagull'. Nastao je unutar projekta 'Zvučni karburator' na Silbi, kao rezultat tišine nasuprot frekvenciji 'Sailora', koji se sastoji od snimljenih zvukova grada Rijeke, a sada je dobio i video spot u režiji <strong>Romana Grozića</strong>. Nastao je tijekom karantene, a po prvi put spot su snimali bez fizičkog prisustva redatelja, koji je na snimanju bio prisutan samo putem Skypea iz Samobora, a Ivanka i Mrle iz Velike Gorice. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Evo što Mrle i Ivanka misle o Škorinoj izjavi</strong></p><p>- Bezuspješno smo po cijeloj kući tražili zelenu tkaninu, plahte, a na kraju smo shvatili da su zidovi u kupaoni zelene boje koje smo na kraju koristili kao chroma key - sjeli smo na wc školjku i počeli snimanje. Cijelo vrijeme snimanja Romano je režirao preko drugog mobitela u Samoboru, na kojem smo bili povezani preko Skypea. Nakon snimanja poslali smo mu materijale koje je on dodatno s montažerom Davorom Klarićem montirao - ispričao nam je Mrle o snimanju.</p><p>U spotu je, poput prave glumice glavnu ulogu zauzela kći Ivanke i Mrleta, osmogodišnja <strong>Eva</strong>.</p><p>- Iako je cijela ova priča s virusom strašna i nadnaravna, iz njezine tišine u jednom kutu sobe nastao je spot. Mi smo jako zadovoljni jer ustvari nigdje nije vidljivo da je to rad koji je nastao u teškim okolnostima, a Romano Grozić je cijeli projekt digao na visoku estetsku razinu, o kakvoj smo do sad mogli samo sanjati. Ovo je spot za nagrade, koje će, nadamo se i osvojiti - poručuje Ivanka Mazurkijević i poziva vas da im se 17.7. pridružite u Rijeci ispred Exportdrva kada će projekt biti prezentiran i uživo. </p><p>Sastavni dio cjelokupnog projekta ‘Sailor’ je i zvučni karburator, jedinstveni projekt Damira Martinovića i Ivanke Mazurkijević, nastao uz pomoć suradnika Vanje Travaša, Andreja Škedela, Zdravka Lenca, i Ariane Suše, koji uz pomoć zvuka vode stvara skulpture od soli, a u kojem glazba obavija središnju misiju - materijaliziranje zvuka grada.</p><p>Projekt je započeo snimanjem zvuka grada s Trsatske gradine pri čemu su snimljeni i obrađeni zvukovi korišteni za kontrolu disperzije, pri čemu nastaje 'živa skulptura' od soli - instalacija koja raste i tvori novi prostor pod utjecajem zvuka.</p><p>Uz prezentaciju izvedbenog projekta ‘’zvučni karburator’’ te dvije pjesme s albuma ‘Sailor’, među kojima će biti predstavljen i ‘Seagull’, 17.7. u Rijeci ispred Exportdrva Mr.Lee& IvaneSky na video wallu će predstaviti izvedbeni projekt koji je radio arhitektonski dvojac MR2 – Miroslav Rajić i Jurica Račić, nakon čega slijedi trosatni koncert Leta 3.</p>