Svaka sekunda unaprijed je određena, sve je pod žestokim protokolom, takva su, jednostavna, pravila Eurosonga. I nije lako to izdržati, ali tako je to već godinama. Sjećamo se kad je Emilija Kokić prepričavala kako je bilo kad je pobijedila s 'Rock me baby' 1989. godine u Lausannei.