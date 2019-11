Mrle o Mani: 'Nije bilo love, dva mjeseca smo spavali na podu'

Proslavljena kritičarka, spisateljica i kazalištarka Mani Gotovac preminula je 12. studenog u 81. godini. Prije smrti bila je u bolnici, spojena na infuziju i nepokretna, a njezini prijatelji ne mogu se pomiriti s odlaskom. Na društvenim mrežama stalno pišu objave njoj u čast, a prisjetio je se i Damir Martinović Mrle (58), basist riječke grupe Let3.

POGLEDAJTE VIDEO O MANI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

S Mani je radio na predstavi Ivice Buljana “Fedra”. S obzirom na to da se radilo o 1996. i nisu imali novca za smještaj, dečki su odlučili spavati na kazališnim daskama. Doslovno. Tijekom dana su radili predstavu, a kasnije bi pomaknuli sve rekvizite, izvukli madrace i otišli na spavanje. Sutradan bi scenarij bio identičan. I tako su uspjeli funkcionirati čak mjesec, dva.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Bila su to teška vremena, nije bilo novca za smještaj. Odnosno, ponudili su nekakav, ali je bio predaleko, u nekoj kući. Zato smo odlučili spavati na pozornici ne bismo li što bolje upili tu energiju kazališta. S nama je tamo bila i Ivana Popović, koja je iznad madraca napravila baldahine - prisjeća se Mrle s tugom u glasu.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Iako bi to u današnje vrijeme vjerojatno većini glumaca bio problem, Mrle smatra da je to bilo odlično i da bi se trebalo uvesti u praksu.

- Primijeniti bi to trebalo i danas jer se treba u potpunosti predati i spojiti sa scenom, a nama je to uspjelo upravo zbog spavanja na pozornici. Saživjeli smo s kazalištem i postali jedno. Upila se energija kazališta u naše osjećaje - tvrdi basist.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Iako su bili u Zagrebu, gotovo su na tu informaciju i zaboravili jer iz kazališta nisu izlazili. To je bio njihov dom na dva mjeseca jer su u travnju 1996. počeli raditi na predstavi, a premijera je bila u lipnju. Mani se, govori Mrle, nije odvajala od njih i bila im je veliki oslonac u svemu.

- Sad kad nas je Mani napustila, jednostavno ne vidim tako velike ljude nakon nje. Bila je jedno prekrasno biće, cijelo vrijeme uz nas i s nama dok smo radili na predstavi - govori Mrle. Voljela ih je jer im je kazalište u tom trenutku bilo cijeli svijet, a razmišljali su o predstavi i dok su spavali.