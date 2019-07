Muha dobila ime po liku iz Igre prijestolja: Ima krunu od dlaka

El científico, fanático de la serie Juego de Tronos, y estudiante de doctorado en la Colección Nacional de Insectos de Australia en Canberra, Xuankun Li, nombró a una nueva especie de mosca como “El Rey de la Noche” o “Paramonovius Night King”, inspirado por el malvado líder los Caminantes Blancos del reconocido seriado. . . Lí señaló que nombró al insecto descubierto en Australia así "porque reina en el invierno y tiene una corona de pelos parecidos a la columna vertebral", que asemeja la que tiene el Rey de la Noche en la cabeza. . . Esta mosca tiene aproximadamente un centímetro de largo (0,3 pulgadas), y se puede encontrar durante el invierno en una pequeña área del oeste de Australia. . . Pertenece al grupo de los Bombílidos, y aunque su ciclo vital aún no se conoce bien, los adultos se alimentan de néctar y polen de las flores, por lo que también son polinizadores. . . Se trata de una de las 230 nuevas especies nombradas por la ‘Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization’ (Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth) durante el año 2018. . . #ReyDeLaNoche #NightKing #JuegoDeTronos #MoscaNightKing #MoscaReyDeLaNoche #GameOfThrones #ParamonoviusNightKing

A post shared by teleSUR (@telesurtv) on Jul 2, 2019 at 7:04pm PDT