Obavijesti

Show

Komentari 0
TIM DONOSI ODLUKU

Napeto u Masterchefu: Mark, Otto i Krunoslav u stres testu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Napeto u Masterchefu: Mark, Otto i Krunoslav u stres testu
6
Foto: NOVA TV

Napetost u kuhinji doseže vrhunac kada tri natjecatelja moraju pokazati tehničku preciznost, kreativnost i savršeno razumijevanje okusa dok se suočavaju s zahtjevnim jelom chefa Filipa Horvata

Nakon što je Markov tim izgubio u gastroduelu, morat će donijeti odluku koja će odrediti daljnji tijek natjecanja. Glasanjem i obrazloženjima odlučit će tko će od njih morati u stres test kojim završava tjedan 'pomaknute' gastronomije. Mark će bez zadrške priznati svoj propust i reći: 'Znam da sam bio loš u ovom izazovu.'

Foto: NOVA TV

Istodobno, Antonija iz pobjedničkog Barbarinog tima izrazit će zabrinutost za njegovo sudjelovanje u stres testu.

- Bojim se za Marka, jer sam bila njegova pomoćnica s galerije u prethodnim eliminacijskim izazovima i vidim da nema maksimalan fokus kad ga treba imati - naglasila je.

JESTE LI PRATILI? Plavi tim briljirao u gastroduelu 'MasterChefa', Selma: Trebala sam biti grublja s Markom...
Plavi tim briljirao u gastroduelu 'MasterChefa', Selma: Trebala sam biti grublja s Markom...

Krunoslav, koji je dio gubitničkog tima, istaknut će što će biti posebno teško u ovim nominacijama: 'Bit će teške nominacije, jer samo su četiri osobe u timu i od te četiri jedan ima na izbor samo troje budući da sebe ne može nominirati.'

Svi će se pozvati na pitanje odgovornosti, a tim će najveći dio krivnje usmjeriti prema Marku, koji je za vrijeme gastroduela predugo radio sferu.

GASTRODUEL Napeto u MasterChefu! Koji tim će odnijeti pobjedu, a koji ide u nominacije? 'Žao mi je, ljudi...'
Napeto u MasterChefu! Koji tim će odnijeti pobjedu, a koji ide u nominacije? 'Žao mi je, ljudi...'

Mark će za stres test odabrati Otta i Krunoslava i objasniti to riječima: 'Ottov desert je bio pretežak, a Krunoslavovu se jabuka nije dovoljno stisnula'.

- Ja sam taj koji je više zaslužio glas od Selme. Selma je odradila bolji posao - rekao je Krunoslav.

Foto: NOVA TV

Na kraju će se upravo Mark, Otto i Krunoslav naći pred novim izazovom - reprodukcijom složenog jela gostujućeg chefa Filipa Horvata, poznatog po stvaranju jela temeljenih na domaćim i lokalnim namirnicama. Chef Filip naglasit će filozofiju kojom se vodi:

- Kada kuham, to mora biti balansirano, moram pronaći sve okuse u jelu - objasnio je Chef Filip filozofiju kojom se vodi.  

Pred natjecatelje će postaviti zadatak koji je istodobno vizualno jednostavan, a tehnički iznimno zahtjevan.

NETKO NAPUŠTA 'MASTERCHEF' Stres test koji mijenja sve! Otto, Renata, Egon i Selma večeras će biti pred teškim izazovom...
Stres test koji mijenja sve! Otto, Renata, Egon i Selma večeras će biti pred teškim izazovom...

Predstavit će jelo oblikovano poput ježa, s čak 72 bučine sjemenke koje će imitirati bodlje. U spoju mora i kopna u kojem će natjecatelji naći, između ostalog, tartar, ribu i kavijar otvorit će se prostor u kojem će razumijevanje svakog okusa biti presudno za ostanak u natjecanju.

Foto: NOVA TV

No, za nekoga će večerašnje kuhanje ujedno biti i posljednje u MasterChefu, a tko će napustiti natjecanje, doznajte u novoj epizodi od 21.25 na Novoj TV!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plavi tim briljirao u gastroduelu 'MasterChefa', Selma: Trebala sam biti grublja s Markom...
JESTE LI PRATILI?

Plavi tim briljirao u gastroduelu 'MasterChefa', Selma: Trebala sam biti grublja s Markom...

U slastičarskom gastroduelu MasterChefa plavi tim odnio je pobjedu zahvaljujući boljoj organizaciji, komunikaciji i izvedbi. Žiri je bio razočaran nedovršenim desertima crvenog tima
FOTO Nastup pa tulum! Maja i Šime u još jednom izlasku: 'Pali' zagrljaji, nasmiješeno pozirali...
UŽIVALI ZAJEDNO

FOTO Nastup pa tulum! Maja i Šime u još jednom izlasku: 'Pali' zagrljaji, nasmiješeno pozirali...

Maja Šuput i Šime Elez su u četvrtak bili u izlasku, a pjevačica je za tu prigodu odabrala srebrnu kombinaciju sa zlatnim detaljima. Prije toga je i nastupila na otvorenju jednog trgovačkog centra
Švicarac Nemo zbog Izraela će vratiti svoj eurovizijski trofej
EUROSONG U KAOSU

Švicarac Nemo zbog Izraela će vratiti svoj eurovizijski trofej

Pobjednik Eurosonga 2024. odlučio je vratiti svoj trofej jer smatra da odluka EBU-a da dopusti Izraelu sudjelovanje nije u skladu s vrijednostima koje natjecanje promiče

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025