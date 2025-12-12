Napeto u Masterchefu: Mark, Otto i Krunoslav u stres testu

Nakon što je Markov tim izgubio u gastroduelu, morat će donijeti odluku koja će odrediti daljnji tijek natjecanja. Glasanjem i obrazloženjima odlučit će tko će od njih morati u stres test kojim završava tjedan 'pomaknute' gastronomije. Mark će bez zadrške priznati svoj propust i reći: 'Znam da sam bio loš u ovom izazovu.'

Foto: NOVA TV

Istodobno, Antonija iz pobjedničkog Barbarinog tima izrazit će zabrinutost za njegovo sudjelovanje u stres testu.

- Bojim se za Marka, jer sam bila njegova pomoćnica s galerije u prethodnim eliminacijskim izazovima i vidim da nema maksimalan fokus kad ga treba imati - naglasila je.

Krunoslav, koji je dio gubitničkog tima, istaknut će što će biti posebno teško u ovim nominacijama: 'Bit će teške nominacije, jer samo su četiri osobe u timu i od te četiri jedan ima na izbor samo troje budući da sebe ne može nominirati.'

Svi će se pozvati na pitanje odgovornosti, a tim će najveći dio krivnje usmjeriti prema Marku, koji je za vrijeme gastroduela predugo radio sferu.

Mark će za stres test odabrati Otta i Krunoslava i objasniti to riječima: 'Ottov desert je bio pretežak, a Krunoslavovu se jabuka nije dovoljno stisnula'.

- Ja sam taj koji je više zaslužio glas od Selme. Selma je odradila bolji posao - rekao je Krunoslav.

Foto: NOVA TV

Na kraju će se upravo Mark, Otto i Krunoslav naći pred novim izazovom - reprodukcijom složenog jela gostujućeg chefa Filipa Horvata, poznatog po stvaranju jela temeljenih na domaćim i lokalnim namirnicama. Chef Filip naglasit će filozofiju kojom se vodi:

- Kada kuham, to mora biti balansirano, moram pronaći sve okuse u jelu - objasnio je Chef Filip filozofiju kojom se vodi.

Pred natjecatelje će postaviti zadatak koji je istodobno vizualno jednostavan, a tehnički iznimno zahtjevan.

Predstavit će jelo oblikovano poput ježa, s čak 72 bučine sjemenke koje će imitirati bodlje. U spoju mora i kopna u kojem će natjecatelji naći, između ostalog, tartar, ribu i kavijar otvorit će se prostor u kojem će razumijevanje svakog okusa biti presudno za ostanak u natjecanju.

Foto: NOVA TV

No, za nekoga će večerašnje kuhanje ujedno biti i posljednje u MasterChefu, a tko će napustiti natjecanje, doznajte u novoj epizodi od 21.25 na Novoj TV!