München ipak neće zabraniti koncert Watersa: 'Moramo to sada podnijeti, iako ne želimo'

Grad München odlučio je da neće zabraniti koncert suosnivača Pink Floyda, Rogera Watersa (79), kojeg se optužuje za antisemitizam.

Grad je u srijedu priopćio da iz pravnih razloga nije moguće raskinuti ugovor za nastup kojeg će održati 21. svibnja. Waters je zaprijetio tužbom ako koncerti budu otkazani.

Umjesto toga, grad će postaviti znakove oko koncertnog mjesta pozivajući na međunarodno razumijevanje, osuđujući antisemitizam i podržavajući pravo Izraela na postojanje i pravo Ukrajine na suverenitet.

Gradonačelnik Dieter Reiter rekao je da je 'neopisivo i nepodnošljivo' dopustiti nastup umjetniku koji će vjerojatno kritizirati Izrael, a u nekim slučajevima izgovarati antisemitske poruke.

- Ne želim ga ovdje, ali to sada moramo podnijeti - rekao je Reiter i dodao kako želi surađivati s bavarskom pokrajinskom vladom kako bi se pronašli načini za stvaranje pravne osnove koja bi lokalnim vlastima omogućila da zabrane izvedbe u sličnim slučajevima.

Watersa su kritizirali zbog njegove bliskosti s pokretom koji poziva na bojkot Izraela i izraelskih proizvoda zbog izraelske politike prema Palestini. Na koncertima je puštao balone u obliku svinje s Davidovom zvijezdom.

Odjeknule su i njegove izjave o ratu u Ukrajini. Na primjer, rekao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin htio iskoristiti rat za borbu protiv fašizma u Ukrajini i da su Sjedinjene Države glavni agresor.

Kritike je iznio i izraelski veleposlanik u Njemačkoj Ron Prosor, koji je na Twitteru aludirao na stih iz slavne pjesme Pink Floyda 'Another Brick in the Wall'.

- Roger Waters vjeruje 'Ne treba nam obrazovanje', ali mu je prijeko potrebno podučavanje. Svatko tko naslika Davidovu zvijezdu na svinji i puca u nju je antisemit - napisao je i pozvao da mu se koncerti otkažu.

Waters bi u svibnju trebao nastupiti u Hamburgu, Koelnu, Berlinu, Muenchenu i Frankfurtu. U svih pet gradova bilo je prosvjeda i zahtjeva za zabranama. U Frankfurtu su gradske vlasti i pokrajinska vlada Hessena od vlasnika koncertne dvorane u kojoj će nastupiti, tražile da otkaže ugovor. To međutim nije dovelo do otkazivanja koncerta.

Glazbenik je preko svojih menadžera rekao da su njegovi postupci dio njegove slobode izražavanja i inzistirao je da nije antisemit.

- Moja stajališta odnose se isključivo na politike i akcije izraelske vlade, a ne na narod Izraela. Antisemitizam je gnusan i rasistički, i ja ga osuđujem bezrezervno kao što osuđujem sve oblike rasizma - dodao je.

