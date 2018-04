Iskustvo za sva osjetila: Roger Waters vraća se u Zagreb

Roger Waters se vraća u Zagreb 6. svibnja 2018. sa spektakularnom turnejom, Us + Them, u sklopu koje izvodi klasike Pink Floyda, ali i djela sa svog novog solo albuma.

Us + Them turneja predstaviti će revolucionarne Watersove hitove s najvećih albuma Pink Floyda (Wish You Were Here, The Wall, Animals, Dark Side of the Moon), zajedno s pjesmama njegovog novog dobro prihvaćenog albuma 'Is This the Life We Really Want?'.

Turneja Us + Them nazvana je prema pjesmi iz 1974. “Us And Them” s trećeg najprodavanijeg albuma svih vremena - 'The Dark Side of the Moon'.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

- Pokrećemo novu turneju. Biti će to mješavina pjesama iz moje duge karijere, pjesama iz vremena s Pink Floydom te nekih novih stvari. Najvjerojatnije ću izvoditi 80% starijeg materijala, a preostalih 20% će biti nove stvari, no tematski će biti povezane.

Biti će zanimljiv show, obećavam to. Biti će spektakularan, kao i svi dosadašnji - rekao je Roger Waters.

Njegove izvedbe uživo mnogi opisuju kao iskustvo za sva osjetila koje spaja vrhunsku audio-vizualnu produkciju i quad zvuk koji ostavlja bez daha. Upravo to nudi i ova turneja čije će višemjesečno planiranje zagrebačku publiku zasigurno povesti na novo nezaboravno Watersovo glazbeno putovanje.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

Roger Waters – Us + Them biti će prvi glazbenikov koncert u Zagrebu još od turneje The Wall Live (2010-2013), njegove rasprodane svjetske turneje koju je vidjelo vise od 4 milijuna fanova kroz 219 koncerata. The Wall Live je još uvijek najprodavanija turneja jednog solo glazbenika u povijesti.