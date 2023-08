Murdoch (92) iza sebe ima četiri propala braka, a sada i novu ljubav: 'On je veliki zavodnik'

Milijarder Rupert Murdoch (92) osim što raspolaže medijskim carstvom News Corp koji se proteže po cijelom svijetu, nepopravljivi je romantičar kojeg ni godine ne sprječavaju u pronalasku srodne duše. Od 1957. godine medijski mogul ulazi u bračne vode, a nedavno je raskinuo zaruke, a kako prenose strani mediji, navodno je ljetni odmor proveo s novom djevojkom.

Prvi put se oženio s 25 godina

Prva žena milijardera bila je Patricia Booker, stjuardesa i manekenka iz Melbournea odakle dolazi i on. Unatoč protivljenju njegove majke Elisabeth Murdoch, Rupert i Patricia su se vjenčali 1956. godine kad je njemu bilo 25 godina.

Izdržali su u braku 11 godina u kojem su dobili kćer Prudence (65). Ona je trenutno članica uprave Times Newspapersa. Jednom prilikom ona i otac su se posvađali jer je on tijekom konferencije za novinare govorio o svoje 'troje djece' pritom misleći na djecu svoje druge žene. Patricia i Rupert rastali su se 1967. godine.

Druga žena bila je Anna Murdoch Mann (79) novinarka koja je tad radila za Daily Mirror. Upoznali su se kad ga je intervjuirala.

- Bio je poput vjetra koji je ušao u sobu. Bilo je vrlo zavodljivo - rekla je 2001. godine u intervjuu za australske novine.

Vjenčali su se 1967. godine i bili su u braku 32 godine, njegov najduži brak. Zajedno imaju troje djece: Elisabeth (54), Lachlan (51) i James (50).

Rastali su se 1999. godine, dvije godine nakon što je upoznao 29-godišnju pripravnicu po imenu Wendi Deng na Star TV-u, postaji u Hong Kongu koja je tada bila u vlasništvu News Corpa.

Plaćao je alimentaciju drugoj ženi u iznosu od 1,7 milijardi dolara.

Oženio se 17 dana nakon razvoda

Foto: AFP/PXL

Wendi Deng (54) je postala njegova treća supruga. Oženili su se 1999. godine, samo 17 dana nakon razvoda od druge žene.Ceremoniju su održali na njegovoj jahti 'Morning Glory' koja je bila usidrena njujorškoj luci.

Zajedno imaju dvoje djece Grace (22) i Chloe (20), a u braku su bili 14 godina. Nagađalo se kako je Deng imala aferu s bivšim premijerom i kumom njezine kćeri Grace, Tonyjem Blairom, no on je to uvijek demantirao. Iako su postojali mailovi kao dokaz o njihovoj aferi, nikad to nisu priznali.

Murdoch je okončao brak s Deng 2014. godine, ali i poslovne veze s Blairom.

Foto: Press Association/PIXSELL

Brak okončao - preko maila?!

Milijarder je kratko napravio stanku za sklapanje ljubavnih odnosa, ali se već 2016. godine vjenčao sa četvrtom ženom manekenkom i glumicom Jerry Hall (67).

Bivša dugogodišnja partnerica Micka Jaggera udala se za Murdocha tjedan dana prije njegovog 85. rođendana. Međutim, bračna idila je prestala u ljeto 2022. kad je Hall navodno primila e-mail od supruga u kojem je pisalo da je brak gotov i da će s njim komunicirati preko odvjetnika.

- Jerry Hall i Rupert Murdoch finalizirali su svoj razvod. Ostali su dobri prijatelji i žele jedno drugome sve najbolje u životu - rekao je njihov tim za javnost.

Foto: CHPT

Nakon sedam mjeseci dana od rastave braka, Murdoch je opet ušao u romantičnu vezu s radijskom voditeljicom Ann Lesley Smith (67). On je zaprosio novu djevojku Asscherovim dijamantnim prstenom u petak, 17. ožujka u New Yorku.

- Bio sam jako nervozan. Bojao sam se zaljubljivanja, ali znao sam da će mi ovo biti posljednje. Bolje da je. Sretan sam - rekao je Murdoch tada za New York Post.

Iako se par namjeravao vjenčati na ljeto, raskinuli su zaruke nakon dva tjedna.

Nakon iznenadnog prekida zaruka s radijskom voditeljicom Ann Lesley Smith (66), strani mediji pišu kako je uočen na jahti s novom djevojkom, znanstvenicom Elenom Zhukovom.

- Ima energiju ljudi koji su upola mlađi od njega. Možda je ponovo zaljubljen - rekao je izvor, a prenosi Daily Mail.