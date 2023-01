Milijarder Rupert Murdoch (91) opet ljubi mlađu, pola godine nakon razvoda od Jerry Hall

Samo pola godine nakon razvoda od bivše supruge, glumice Jerry Hall (66), medijski mogul Rupert Murdoch (91) ima novu djevojku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ruperta su fotografi 'ulovili' na plaži na Karibima s 25 godina mlađom Ann-Lesley Smith.

Zajedno su plivali, a nakon kupanja je Ann-Lesley pomogla Rupertu da izađe iz vode držeći ga za ruku.

Foto: CHPT

Murdochova nova partnerica iza sebe ima dva braka. U prvom braku je živjela s nasilnikom, nakon čega se okrenula vjeri i postala dobrovoljna policijska kapelanica. U drugom braku je bila sa glazbenikom Chesterom Smithom s kojim je zajedno snimila album 'Captured by Love', no country pjevač je umro od srčanog udara 2008. godine.

Foto: CHPT

Rupert Murdoch se razvodio četiri puta do sada. Posljednji razvod od nekadašnje manekenke Jerry Hall službeno je završio prije pola godine. Rupert je bio i sa stjuardesom Patricijom Booker od 1956. do 1967.,s novinarkom Annom Torv od 1967. do 1998. te s poduzetnicom Wendy Deng od koje se razveo prije deset godina.

POGLEDAJTE VIDEO: 'VLADA RH' KUNE SE EUROM

Najčitaniji članci