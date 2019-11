Murray mijenja glumu za posao u restoranu: 'Tamo je zabava...'

Dugogodišnja glumačka karijera Billu Murrayu (69) očigledno nije dovoljna. Naime, glumac je gostujući u podcastu '3 Girls 1 Keith' komičarke Amy Schumer otkrio da se prijavio za posao u azijskom restoranu 'P. F. Chang'.

Foto: Clemens Niehaus/DPA/PIXSELL

- Ispunio sam prijavu za posao za 'P. F. Chang' restoran u zračnoj luci Atlanta zato što smatram da je to jedno od najboljih mjesta - priznao je Bill.

- Što bi tamo radio? Bilo što? - pitala ga je iznenađena komičarka.

Foto: Screenshot

- Da, mislim da se radnici tamo odlično zabavljaju - odgovorio je Murray. Kad su iz 'P. F. Changa' saznali za njegovu prijavu za posao, preko Twittera su mu javili da ga je dobio.

Bill, you're hired! When can you start? #billmurray https://t.co/1VOAbguvsO