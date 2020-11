"Mustafa je deset dana nakon Oluje došao u Knin i odigrao Hamleta u Mrduši Donjoj"

Ljuština za Nadarevića kaže da su ga odredile tri uloge: Duje u ‘Velom mistu’, Pomet u ‘Dundu Maroju’ i Leone u ‘Glembajevima’. Tu se vidi sav njegov raskošni talent

<p>Mustafu, mog Muju ili Mujicu kako smo ga zvali od milja, poznavao sam barem 50 godina, još iz vremena dok je bio mladi glumac, kaže Duško Ljuština, bivši ravnatelj zagrebačkog kazališta 'Kerempuh', na čijem je čelu Ljuština bio 35 godina.<br/> Ne krije da ga je vijest o smrti glumca Mustafe Nadarevića iznimno rastužila.</p><p>- On nije bio glumac, on je bio jedan od najvećih u povijesti hrvatskog kazališta. Znate zašto? Zato jer je bilo oduvijek mnogo vrhunskih kazališnih glumaca koji nisu ostvarili veliku filmsku karijeru. I obratno. A Mustafa Nadarević je jednako briljirao i u kazalištu i na filmu, kaže Ljuština. </p><p>Ne samo da o pokojnom glumcu ima visoko mišljenjekao o profesionalcu, nego i o Mustafi kao prijatelju.</p><p>- Bio je velik kao čovjek, vječni optimist, volio je ljude i plijenio svojim karakterom, govori Nadarevićev ožalošćeni prijatelj. </p><p>Kako kaže, intenzivnije su se počeli družiti otkako je Nadarević u 'Kerempuhu' postavio 'Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja'. Bilo je to davne 1994. godine.</p><p>- Pokojni Ivo Brešan, autor istoimenog romana, obožavao je Nadarevića, još iz vremena kad je igrao u 'Velom mistu' i kad je maestarlno odigrao ulogu Duje. Mustafa je, osim što je režirao, ujedno i adaptirao Brešanov rukopis za kazališnu predstavu, što nije bilo ni lako ni jednostavno. Trebalo je jako zahvatiti u izvorni tekst i napraviti velike izmjene da bi se prilagodilo pozornici. Brešan je bez pogovora prihvatio sve Mustafine ideje i prijedloge, govori Ljuština koji kaže da je nezaboravna i njegova režija 'Balkanskog špijuna' u kojem je glavnu mušku ulogu igrala Elizabeta Kukić.</p><p>- Osim toga, predstava 'Hamleta u Mrduši' prva je koja se odigrala u oslobođenom Kninu. Mujo je s ekipom došao desetak dana nakon 'Oluje'. </p><p>Prema Ljuštininom mišljenju tri su uloge koje određuju Nadarevićev život:</p><p>- To su Duje u 'Velom mistu', uloga Pometa u 'Dundu Maroju' i Leonea u 'Glembajevima'. Sve tri predstave su na različitim narječjima i govorima. Tu se vidi sav njegov raskošni talent i zato će ostati nezamjenjiv, uvjeren je Ljuština.</p>