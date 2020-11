Mustafa nije želio prestati raditi ni kada mu se rađala prva kći...

<p>Puno toga smo snimali zajedno, ali ‘Velo misto’ je bilo baš čudesno. <strong>Mujica</strong> i ja bili smo cimeri u hotelu Marjan, otkrio nam je <strong>Duško Valentić </strong>(70).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U legendarnoj seriji igrao je Papundeka, dok je Nadarević bio inženjer Duje, Hajdukov osnivač i prvi vratar splitskoga kluba. I danas ih mnogi vežu upravo uz te uloge. </p><p>- Bilo je sjajno. Kad bismo radili, već u 11 navečer bismo išli na spavanje, snimanja su bila naporna, od šest ujutro, a nisi mogao biti nenaspavan. No kad nismo radili, uh, bilo je svakakvih nepodopština. To su bila dugotrajna snimanja i bilo je teško raditi, čovjek treba pronaći neki ventil, a smijeh je najbolji - prisjetio se Valentić i dodao:</p><p>- A Mujica je tu bio pravi majstor. Jedni drugima smo radili nepodopštine, ali samo u lijepom smislu, da si olakšamo - rekao je. </p><p>Kako je već rekao, puno snimanja odradili su zajedno. Jedno od njih je i ‘Tomo Bakran’, film u dva dijela. Valentić je anegdotom opisao kakav je Nadarević bio radnik.</p><p>- Imali smo scenu koju smo snimali u crkvi u Krapinskim Toplicama, ja sam glumio Tomu Bakrana i umirao sam na oltaru. Mustafa je rekao da će sam doći u Krapinske Toplice, da ga ne treba nitko voziti, što nam je bilo čudno. Praktički pred crkvom sa svojim Fićom imao je sudar. Svi smo ga pogledali, a on je izašao i rekao prema meni: ‘Ti umireš, a ja rađam’ - rekao je Valentić i nastavio: </p><p>- Taj dan rodila mu se prva kći Nađa. No mi to nismo uopće znali, on nije želio nikoga opterećivati s time, a nije želio ni odgoditi snimanje, pomaknuti barem malo. Sve je odradio.</p><p>Zajedno su radili i na predstavi “Let iznad kukavičjeg gnijezda” u kazalištu Gavella. Valentić kaže kako mu je Nadarević godinama pričao o tom tekstu i kako je dugo radio na njemu. Nadarević je napravio dramatizaciju, bio je redatelj i glumac.</p><p>- On i<strong> Vanja Drach</strong> bili su gosti u Gavelli, iako smo ih svi i uvijek doživljavali kao svoje bez obzira na ansambl HNK. Bio je odličan, dogovor je bio da se ne smije kasniti i nitko nije nikad zakasnio. Neki su mu tad govorili kako je on hrvatski <strong>Jack Nicholson</strong>, a moram priznati da je u nekim scenama stvarno podsjećao na njega - kaže Valentić.</p><p>Za scenografiju je bila zadužena Mujičina druga supruga <strong>Slavica Radović.</strong></p><p>- Obožavao ju je, kao i ona njega. Ma, Mujicu su svi voljeli. Veliki je to gubitak. Nisam ga vidio 4, 5 mjeseci, ali smo se redovito čuli. Nagovarao me da zajedno igramo golf, to je jako volio. Kad je nedavno izašao iz bolnice, ponadali smo se kako će biti bolje. I bio je, ali kratko. Sve se promijenilo vrlo brzo. Velika tuga - kaže Valentić.</p><h3><strong>Nagovorio je i košarkaša da mu dođe glumiti u predstavu</strong></h3><p>Kako kaže Valentić, velika je hrabrost bila ravnatelja Gavelle postaviti predstavu “Let iznad kukavičjeg gnijezda”. Tadašnji ravnatelj Krešo Dolenčić je pristao, a sami su pokušavali i osigurati budžet, odnosno sponzore da je mogu odigrati. U njoj glumi i Rajko Gospodnetić, nekadašnji košarkaš Cibone.</p><p>- Glumio je Indijanca, bio je odličan onako visok, viši od dva metra i sa 100 kila. Mustafa ga je nagovorio da prihvati tu ulogu i pristao je - otkrio je Valentić.</p>