'Čekala sam Duju iz Velog mista, a banuo mi proćelav tip. Rekao mi Dvornik - Mujica nosi periku'

Diana Dvornik, udovica legendarnog Borisa Dvornika, prisjetila se Mustafe dok je glumio u Velom mistu. 'Nije lako svladati splitski govor, a Nadarević je to naučio u mjesec dana. Bio je beskrajno talentiran', kaže

<p>Da je moj Boris živ, što bi vam sve on sada ispričao o <strong>Mustafi Nadareviću</strong>, o Muji kako ga je on od milja zvao. Upoznala sam ga, bio je Borisov prijatelj, naš prijatelj, tako dobar i pristojan čovjek. Znao je doći kod nas u goste, a najčešće bi samo popio kavu. Dolazio je dok se snimalo 'Velo misto', ali je znao navratiti i kasnije kada bi bio u Splitu - kaže nam <strong>Diana Dvornik</strong>, udovica legendarnog <strong>Borisa Dvornika</strong>, Meštra iz 'Velog mista'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Mustafa Nadarević</strong> u seriji je utjelovio inženjera Duju, jednog od osnivača Hajduka, čovjeka koji je u Split donio prvi prаvi 'bаlun' i postao prvi trener. Dijana se prisjeća dana kada je upoznala Mustafu.</p><p>- Bila sam iznenađena jer nisam znala da je on bio zapravo proćelav i tada, u mladosti. Nije imao puno više kose nego pod stare dane. Svratio je do nas, a kad je otišao, sjećam se da sam šokirano pitala Borisa: 'Pa di mu je kosa, pa što mu se dogodilo?'. A moj Boris se uhvatio smijati. Rekao mi je: 'Oli ne znaš da mu je to perika u seriji?'. Ma bilo mi je to smišno, jer sam ja stalno mislila kako Mustafa ima lipu gustu kosu kao na snimanju 'Velog mista', a činila ga je zgodnim, ma divota je bio - kaže nam Dijana Dvornik.</p><p>Prisjeća se i kako ga je Boris hvalio jer je odlično savladao splitski dijalekt.</p><p>- A nije lako svladati splitski govor, a on je to naučio u mjesec dana. Naprosto je imao sluha, bio je beskrajno talentiran. Sjećam se kako je Boris govorio da Mujo govori po splitski bolje od njega, i on je bio iznenađen. Kao da se rodio u Splitu, tako dobro je govorio - otkriva nam Diana dodajući kako je Mustafa Nadarević bio jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima.</p><p>- Tako me potreslo kad sam čula da je i on otišao. Znala sam da je bolestan. Žao mi je, baš mi je žao. Istina da ga je Boris bolje poznavao, često su radili zajedno, ali ovo malo što sam ga znala, mogu reći sve najbolje, zaista sve najbolje. Bio je prekrasan čovjek - zaključuje Diana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: POSLJEDNJE ZBOGOM GLUMAČKOJ LEGENDI</strong></p>