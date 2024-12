Muž Blanke Vlašić: 'Mama i tata nisu bili na vjenčanju, tugovali su za mojom prvom ženom'

Belgijski novinar Ruben Van Gucht, suprug bivše atletičarke Blanke Vlašić, nedavno je priznao da su oni u otvorenom braku. Sada je ponovno otkrio detalje iz privatnog života i time iznenadio javnost. Prilikom gostovanja u emisiji Radio 2 Weekwatchers priznao je da njegovi roditelji nisu bili na njegovom vjenčanju s Blankom.

- Svibanj 2022. Za mnoge je ovo došlo iz vedra neba. Iznenada se saznalo da sam oženjen. Mnogima je to bilo kao grom iz vedra neba. To je ionako bilo vjenčanje s nekoliko prijatelja. Moji roditelji nisu ni bili tamo. Bilo je to vrlo turbulentno razdoblje za mene. Tada sam nedavno prekinuo sa svojom prvom ženom. I za njih je to bio emocionalni rollercoaster - rekao je u emisiji Radio 2 Weekwatchers.

Ruben je objasnio i zašto njegovi roditelji nisu bili na vjenčanju.

- Nisam ih htio uvlačiti u neku novu priču. To me navelo da pomislim da je to sigurnije za njih, zapravo su još tugovali zbog mog rastanka od prethodne partnerice. Ako smijem tako reći. Mislim da sam u tom trenutku išao malo prebrzo u životu - dodao je.

Prije vjenčanja s Blankom bio je u braku s Laurence Van Tongerloo. S njom je u braku bio od 2014. do 2021. godine. Ranije je otkrio kako su i dalje u kontaktu.

- Otišao sam iz te veze s idejom da sam slobodna osoba. Sve sam bacio, rekao sam: živimo pa ćemo vidjeti gdje ćemo biti. Klasični obrazac veze nije bio moj stil. Pokušao sam, ali nije išlo. Biste li radije bili s nekim tko živi od devet do pet, tko ide na plažu s djecom vikendom? Onda ja nisam taj. Nema ništa loše u tome, ali to nisam ja - ispričao je u emisiji "Het Huis".

Novinar je još prije tri tjedna na belgijskoj televiziji podijelio da je u otvorenom braku s Vlašić. Rekao je da je to njegov privatni život i ne tiče se drugih, 'imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj'.

Par dana nakon njegove izjave promijenio je opis svojeg Instagram profila. Obrisao je emotikon prstena i naziv ženinog profila te ostavio samo ime sina.

