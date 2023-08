Muž Marine Tucaković ugasio je YouTube kanal Karleuše: 'On je pokazao svoje bolesno lice...'

Srpskoj pjevačici Jeleni Karleuši (44) ugašen je YouTube kanal, odnosno na njega je stavljena zabrana zbog 'zloupotrebe autorskih prava', piše Telegraf.rs.

Kako prenose srpski mediji, suprug pokojne Marine Tucaković, Aleksandar Radulović Futa, prijavio je nekoliko kanala na njihovoj glazbenoj sceni zbog 'zloupotrebe autorskih prava'. Time želi zaštiti uspomene na svoju suprugu i sina Milana Radulovića Laću, s obzirom na to da su da su tekstove oni pisali.

Foto: Jelena Karleuša/Instagram

- Točno je. Ima raznih ljudi kojima će sad biti ugašeni kanali. Ne znam ni koje pjesme, ni koji ljudi, ni koji kanali, to radi ekipa u moje ime. Ne znam pojedinačno. Ima ih dosta. U pitanju je Zakon o autorskim pravima koji konačno ima funkciju da zaštiti autore, jer ovaj bezobrazluk koji se tiče prisvajanja autorskih prava od strane pjevača nema smisla. Taj Zakon to rješava, složeno je. Meni je moj tim to tako objasnio, ja poštujem autorska prava koja se tiču Zakona - rekao je Aleksandar za medije.

Iako je platila svaki tekst pjesme koji joj je Marina napisala, među njima se našla i folk pjevačica.

Foto: Instagram

- Moj YouTube kanal će, naravno, uskoro biti vraćen. Suprug Marine Tucaković pokušava ucjenom i prijevarom da se nezakonito okoristi o minuli rad pokojne supruge i da me reketira, ali mu to naravno neće poći za rukom. Umjesto da ga gorka sudbina nauči da bude bolji čovjek, one je pokazao svoje bolesno, pohlepno lice. Njim se sada bavi sud i moj odvjetnički tim, a i karma. Na ovu temu se više neću oglašavati jer mi je ispod časti - rekla je Karleuša.

Pjevačica je na svom profilu izbrisala gotovo sve fotografije, ostavila je samo dvije. Nije poznato jesu li ova dva događaja povezana s obzirom na to da se nije oglasila.