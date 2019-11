'Muž mi kaže da bi me mijenjao za mlađu i mršaviju djevojku...' Obećala je da će nastaviti trenirati vani, a potpora joj je suprug. 'On je mene volio bez obzira na kilograme. Znao se našaliti i reći da će me mijenjati za dvije od 21 godinu i 60 kilograma. Evo mu sad, nećeš', kaže