Moj Vidoja ima odličan modni ukus, ali nekad me zna izludjeti

Na drugoj večeri Zagreb Fashion Destination-a nastupili su brojni hrvatski dizajneri koji su pred brojnim zaljubljenicima u modu predstavili svoje nove kolekcije. Reviju je započela Lokomotiva by Lana Puljić, a zatim su uslijedili Martina Herak, Ivana Cvrlje, Kayra Design, Showroom, Varteks i Martina Felja.

Bez obzira na to što se večeras igrala utakmica Dinamo - Trnava, koju su zagrebački plavi proslavili pobjedom 3:1, muška publika pozorno je gledala reviju. Jedan od njih je i glumac Slavko Sobin (33).

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nisam pararelno škicao reviju i rezultat utakmice na mobitelu. Stvarno nisam neki ljubitelj nogometa i to me ne zanima - izjavio je Slavko koji je na reviju došao u opuštenoj odjevnoj kombinaciji - bijelim hlačama i smeđoj vesti.

- Veoma sam jednostavan i ne razbijam glavu što ću obući. Danas sam se za reviju spremio u sekundi - nadodao je glumac.

U prvim redovima sjedila je dizajnerica Snježana Mehun (47), glumac Livio Badurina (52), modna agentica Tihana Harapin Zalepugin (66), Barbara Nola (50), bivša Miss Universe Ivana Delač (38), plesačica Andrea Solomun, modni kritičar Nenad Korkut (47), dizajner Boris Banović (45) i Nikolina Ristović (42).

Nekadašnja televizijska voditeljica obukla je plavu haljinu s jarkim detaljima, žuti kaput i čizme s uzorkom zmijske kože.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Većinu odjevnih kombinacija biram sama. No, kada sam u velikim dilemama pitam muža sa mišljenje. Uglavnom me tada zbuni još i više, tako da to pokušavam izbjegavati. Ali, on ima poprilično dobar modni ukus - našalila se Nikolina o suprugu Vidoji Ristoviću (40). Iako je najmlađa kćer Una Sofija (3) još uvijek u fazi ružičastog, starija kćer Hana (20) voli joj ukrasti poneki komad odjeće i ponijeti ga sa sobom u Englesku gdje studira medicinu.

Foto: Privatna arhiva

- A šta da radim? Mogu samo vrištati - rekla je Nikolina te nadodala kako u njihovom domu svakako dominira ružičasta boja s obzirom na to da je Una Sofija jedino i želi nositi.

Nikolina i Vidoje vjenčali su se 2013. u Monte Carlu, a kuma joj je bila Snježana Mehun.