Na aukciji prodaje legendarnu trokolicu braće Trotter: 'Juri' 89 km/h te je pomno restaurirana

Legendarna trokolica braće Trotter prodaje se na aukciji, a mogla bi doseći cijenu i do 40.000 funti, piše britanski Telegraph.

Foto: Internet

Na kombiju marke Reliant Regal Supervan III., koji na bočnoj strani ima natpis 'Trotters Independent Trading Co', Del Boy i Rodney Trotter doživjeli su mnoge dogodovštine u prve dvije sezone serije 'Mućke'. Trokolica je iz 1969. godine, registarskih oznaka APL 911H, i bila je jedno od šest vozila koje je BBC kupio za potrebe serije, no jedina je korištene u svih 13 epizoda snimljenih između 1981. i 1982. godine. Službeni dokumenti iz arhive Reliant Motor Cluba potvrđuju da su ga Del i Rodney koristili već u prvoj epizodi serije, 'Big Brother'. Kombi se pojavio i u epizodi 'The Russians Are Coming', a najpoznatiji je po epizodi 'A Touch of Glass', u kojoj Del, Rodney i djed razbijaju neprocjenjivi luster pretvarajući se da su stručnjaci za lustere.

Četiri desetljeća nakon pojavljivanja na televizijskim ekranima, trokolica se sada prodaje zajedno s rekvizitima iz serije, među kojima su replika sata Harrison i ček na 6,2 milijuna funti, ispisan na ime D. Trotter i R. Trotter. Trokolica doseže brzinu od 89 km/h, a prešla je oko 156.000 km te je pomno restaurirana. Privatni kolekcionar ponudit će ju na aukciji Classic Sale aukcijske kuće Iconic Auctioneers 15. studenog.

Foto: BBC

- Ovaj Reliant dobar je podsjetnik da se značaj ne mjeri uvijek performansama ili atraktivnošću. Malo je vozila koja su toliko trenutačno prepoznatljiva kao APL 911H. Njegova povezanost sa samim počecima serije 'Mućke' čini ga posebno vrijednim, a za pravog obožavatelja mogli biste čak reći: 'Lovely jubbly', rekli su iz aukcijske kuće.