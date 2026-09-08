Prije 45 godina emitirane su prve 'Mućke': Likove u seriji su gradili po stvarnim ljudima

Malo je televizijskih serija koje su uspele ostaviti trag poput "Mućki". Priča o braći Trotter, njihovim velikim planovima i još većim promašajima već desetljećima zabavlja gledatelje diljem svijeta. Kultna britanska humoristična serija, koju je osmislio i napisao John Sullivan, premijerno je prikazana 8. rujna 1981. na BBC Oneu, a kroz sedam sezona, brojne božićne specijale i tri kasnije posebne epizode postala je jedan od najprepoznatljivijih britanskih televizijskih klasika. Smještena u radnički Peckham na jugoistoku Londona, serija je iz naizgled jednostavne priče o dvojici braće stvorila bezvremensku komediju kojoj se publika vraća i danas.

U središtu priče je Derek "Del Boy" Trotter, ambiciozni i snalažljivi ulični trgovac kojeg je utjelovio David Jason, dok Nicholas Lyndhurst glumi njegova mlađeg polubrata Rodneyja. U prve tri sezone s njima živi njihov djed, kojeg je glumio Lennard Pearce, a nakon Pearceove smrti 1984. u seriju dolazi djedov otuđeni brat, ujak Albert, u nezaboravnoj izvedbi Bustera Merryfielda.

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S vremenom su važan dio priče postale i Delova partnerica Raquel te Rodneyjeva Cassandra, kao i brojni osebujni prijatelji i poznanici poput Boycieja, Triggera, Denzila, Mickeyja Pearcea, Marlene i vlasnika puba Mikea.

Upravo je ta galerija likova, zajedno s toplim prikazom obiteljskih odnosa i svakodnevnog života, pretvorila jednostavnu priču o dvojici trgovaca u jednu od najprepoznatljivijih britanskih televizijskih komedija.

Foto: PRESS ASSOCIATION

Iako "Mućke" u početku nisu odmah osvojile veliku publiku i BBC ih nije osobito snažno promovirao, serija je postupno postala televizijski fenomen. Vrhunac popularnosti dosegnula je 1996. epizodom "Time on Our Hands", zamišljenom kao završetak serije, koju je prema nekim podacima pratilo preko 24 milijuna gledatelja. Utjecaj serije odavno je prerastao granice televizijske zabave. Del Boyeve uzrečice, neobični izrazi i komične situacije postali su dio britanske popularne kulture, a oko serije je nastala čitava industrija knjiga, videokaseta, DVD izdanja, igračaka i društvenih igara.

Tijekom godina osvojila je brojna priznanja, uključujući nagrade i priznanja BAFTA-e, National Television Awardsa i Royal Television Societyja, dok su John Sullivan i David Jason također dobili nagrade za svoj rad. U BBC-jevoj anketi 2004. godine proglašena je najboljim britanskim sitcomom, a njezina popularnost nastavila se kroz televizijske reprize te dodatne projekte poput serije "The Green Green Grass", prednastavka "Rock & Chips", posebne epizode s Davidom Beckhamom iz 2014. i kazališnog mjuzikla koji je 2019. stigao na londonski West End. I 45 godina nakon premijere, Mućke ostaju primjer britanskog humora koji uspješno spaja komediju, obiteljske odnose, životne neuspjehe i neuništivi optimizam svojih junaka.

Foto: BBC HISTORY/BNPS

Zanimljivo, u Hrvatskoj je s "Mućkama" bilo problema. Kako nam je jednom objasnio tadašnji urednik programa Đelo Hadžiselimović, nisu željeli otkupiti seriju dok ne pronađu "pravog" prevoditelja, koji bi baš taj njihov rječnik znao u pravom duhu prenijeti u ove krajeve. Onda su pronašli Tomislava Piska i, nasreću, otkupili seriju. Živio je od devete do 18. godine u Londonu i, kako je sam rekao, bio u duši dijelom "koknijevac".

- Mislili smo da je dosta 'lokalna', pa i govor je bio takav da mnogi nisu razumjeli što govori to društvo iz Peckhama. No onda smo shvatili da gradovi i kvartovi diljem svijeta imaju svog Del Boya i Rodneya - rekao nam prije nekoliko godina u ekskluzivnom razgovoru za 24sata John Challis. Ispričao nam je i kako je bilo pregršt dogodovština sa snimanja. Jednom prilikom je, primjerice, Mickey Pearce došao s rukom u gipsu na snimanje, a drugi dan je veći dio ekipe zamotao i sebi nešto - ruku, nogu, glavu...

Foto: BBC HISTORY/BNPS

- Nama je bilo smiješno, ali Mickeyu baš i nije - ispričao je Challis. Neke su im scene, rekao je, bilo toliko smiješne da su i oni sami "umirali" od smijeha pa se snimanje oduljilo. Produkcija nije bila baš sretna...

A gdje je danas glumačka postava serije? David Jason (86), nezaboravni Del Boy, upravo je zahvaljujući "Mućkama" postao jedna od najvećih britanskih televizijskih zvijezda. Nakon serije ostvario je niz zapaženih uloga, među kojima se posebno ističu inspektor Jack Frost u "A Touch of Frost", Pop Larkin u "The Darling Buds of May" te Granville u "Open All Hours" i njegovu nastavku. Jason je i u poznijim godinama ostao aktivan, a njegov privatni život također je privlačio pozornost. Prvi put postao je otac 2001., u 61. godini, s partnericom Gill Hinchcliffe, kojom se vjenčao 2005. godine.

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Nicholas Lyndhurst (65), koji je glumio Delova mlađeg polubrata Rodneyja, također je nastavio uspješnu televizijsku karijeru. Publika ga pamti iz serija "Goodnight Sweetheart" i "Going Straight", a posljednjih godina pojavio se i u novoj verziji američkog sitcoma "Frasier", u ulozi Alana Cornwallа. Njegov privatni život obilježila je velika tragedija kada je 2020. preminuo njegov jedini sin Archie, koji je imao samo 19 godina.

Gwyneth Strong (66), odnosno Rodneyjeva Cassandra, nastavila je raditi na televiziji i u kazalištu. Pojavljivala se u serijama "Casualty" i "A Touch of Frost", gdje se ponovno našla pred kamerama s Davidom Jasonom, a nastupala je i u kazališnoj predstavi "The Mousetrap". Tessa Peake-Jones (69), koja je glumila Delovu dugogodišnju partnericu Raquel, ostvarila je uloge u brojnim britanskim serijama, među kojima su "Midsomer Murders", "The Demon Headmaster" i "Grantchester".

Sudbine nekih drugih članova originalne postave bile su tužnije. Lennard Pearce, svima poznat kao Djed, preminuo je još tijekom snimanja serije 1984. godine, u 69. godini, nakon srčanog udara. Njegova smrt uključena je i u priču serije, nakon čega je u obitelj Trotter stigao ujak Albert, kojeg je glumio Buster Merryfield.

Roger Lloyd-Pack, legendarni Trigger, nakon "Mućki" posebno se proslavio ulogom Owena Newitta u seriji "The Vicar of Dibley", a pojavio se i u filmu" Harry Potter and the Goblet of Fire" kao Barty Crouch stariji. Preminuo je 2014. od raka gušterače. John Challis, nezaboravni trgovac rabljenim automobilima Boycie, svoj je lik nastavio igrati i nakon završetka "Mućki". Dobio je vlastitu humorističnu seriju "The Green Green Grass", koja se prikazivala od 2005. do 2009. godine. Challis je preminuo 2021. nakon borbe s rakom.