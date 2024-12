Na Dori 2025. će biti i ljubavni par: 'U životu smo partneri, a u natjecanju glavna konkurencija'

Prošli je tjedan objavljen popis imena 24 kandidata koji će se natjecati na Dori sljedeće godine, a netko od izvođača predstavljat će Hrvatsku iduće godine na Eurosongu u Švicarskoj. Među kandidatima našli su se i Matt Shaft, pravog imena Matej Magdić, te laurakojapjeva kojoj je pravo ime Laura Sučec.

A njih dvoje su se na društvenim mrežama našalili te otkrili kako su 'u životu partneri, na Dori glavne konkurencije'.

Par je prije dvije godine objavio pjesmu 'Apokalipsa', ali na Dori će se natjecati svatko zasebno.

Laura je bila jedna od natjecateljica u u posljednjoj sezoni ‘The Voice Hrvatska‘, a ispala je u četvrtfinalnoj emisiji. Studentica Glazbene akademije ovo je ljeto objavila svoju prvu samostalnu pjesmu 'Labirint', a na Dori će se predstaviti s pjesmom 'NPC'.

Matej (29) je također završio Akademiju, svoj prvi album objavio je još 2018. godine, a mjesto na 'Euroviziji' probat će osigurati pjesmom 'Welcome to the circus'.