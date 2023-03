Na Eurosongu će predstavljati Srbiju, a pjevač otkrio i od čega boluje: Imam poremećaj ličnosti

Srpski pjevač i predstavnik ovogodišnjeg Eurosonga, Luka Ivanović (30), poznatiji kao Luke Black, otkrio je da boluje od poremećaja ličnosti.

Za Blic.rs. objasnio je o čemu je točno riječ.

- Imam psihički poremećaj kada mi je ponekad slaba svijest o stvarnosti. Moje stanje stručno se zove F32.8, zapravo nema konkretan naziv, slično je poremećaju restrikcije osobnosti - izjavio je mladi pjevač.

Inače, takvo stanje može negativno utjecati na osobe i druge s kojima je netko tko boluje blizak jer se često događa da onaj s poremećajem vidi ili čuje neke stvari koje se zapravo nisu dogodile.

Luka je poručio i kako je prije pet godina odlučio da se više ne želim baviti glazbom.

- Razočarala me publika u Srbiji, nisu me prihvatili. Sjećam se kako sam jednu večer sjedio sa svojim prijateljima, svirao klavir i napravio album inspiriran Davidom Bowiejem, Beatlesima i Eltonom Johnom. Snimio sam tada 30 pjesama. Bio je to jedan od onih trenutaka kada nešto radiš, a nisi toga svjestan - ispričao je glazbenik koji će s pjesmom 'Samo mi se spava' predstaviti Srbiju na Eurosongu.

Luke je o glazbenom natjecanju počeo razmišljati kada je njegova prijateljica Konstrakta (44) pobijedila.

- Imao sam dosta treme od javnih nastupa u prošlosti. Imam malog demona u sebi koji mi iz nekog razloga ne dopušta da nastupim i htio sam ga pobijediti. Bio je to veliki izazov za mene i psihički i fizički, ali na kraju sam se prijavio i pobijedio - zaključio je.

